Válogatott: mindenki negatív

Egy szurkolói portál számolt be róla, hogy információ szerint koronavírus fertőzött játékost találtak a válogatott keretben, így elképzelhető nem lesz meccs csütörtökön Törökországban.

A hír annyira légből kapott volt, hogy a válogatott keret tagjai, már a Törökországba induló repülőn ültek és vártak a felszállásra, amikor értesültek róla – vagyis holnap elkezdi a sorozatot a magyar válogatott. Már csak azért is, mert szerda délelőtt kiderült, hogy a keret összes játékosának és stábtagjának negatív lett mindkét koronavírustesztje, rossz hír viszont, hogy ennek ellenére, más egészségügyi okok miatt, nem tarthat a csapattal Bese Barnabás és Bolla Bendegúz sem.

Mondjuk a csapat felkészülése nem volt zökkenőmentes. Marco Rossi szövetségi kapitány a szerda délelőtti edzést követő sajtótájékoztatón elmondta: számos nem várt problémával kellett megküzdeni a keret kialakításakor, és még az utolsó pillanatban is estek ki játékosok, ennek ellenére optimistán várja a törökországi Nemzetek Ligája-mérkőzést, és abban bízik, hogy akik lehetőséget kapnak, harcos, önbizalommal teli játékkal bizonyítják, hogy a jövőben is lehet rájuk számítani.

Több csapat

„Már az edzőtábor előtt sokat dolgoztunk a taktikán, és ez volt a legfontosabb feladatunk az elmúlt két napban is. Két nap kevés idő a taktikai elemek gyakorlására, ráadásul adódtak nem várt nehézségeink is, ezért el kell ismerni, nem volt könnyű dolgunk. Összesen nem kevesebb, mint 15 kiszemelt játékost vesztettünk el különböző okok miatt, négy jobb oldali védőről és négy bal oldali védőről kellett lemondanunk – fogalmazott az mlsz.hu-nak a szövetségi kapitány. – Én azonban optimista vagyok, szeretem félig tele látni a poharat, és inkább arra fókuszálni, hogy így lehetőségünk adódik új játékosok kipróbálására, és megadni a lehetőséget néhány fiatal labdarúgónak is. Papíron erősebb csapat nálunk a török, de a pályán néha eltűnnek az ilyesfajta különbségek, ez sok körülménytől függ. A törökök szinte minden topjátékosukat meg tudták hívni, így közel a legerősebb csapatukkal léphetnek pályára, de harcossággal, küzdeni tudással kompenzálhatjuk a különbségeket. Ahogy minden mérkőzésen, most is az eredmény a leglényegesebb, de jelenleg arra is gondolnunk kell, hogy a legfontosabb őszi mérkőzésünk a bolgárok elleni lesz, ezért szeretném azt látni, hogy taktikailag sikerült előre lépnünk.”