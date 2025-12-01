Amilyen váratlan, hogy az idény egyharmada után a Vörösök csupán a nyolcadik helyen állnak a tabellán, olyannyira meglepő az is, hogy a Sunderland viszont a hatodik. A francia Régis Le Bris által irányított együttes korábban döntetlent játszott az éllovas Arsenallal, a Chelsea skalpját pedig idegenben gyűjtötte be, azaz rendkívül veszélyes ellenfélnek ígérkezik. A Liverpool a múlt hétvégén a West Ham United vendégeként megszerezte a három pontot, s az együttes szurkolói reménykednek abban, hogy ez volt az első lépés a hullámvölgyből kivezető úton. A csapat a Premier League-ben legutóbb szeptemberben tudott egymást követő két mérkőzést megnyerni.

A listavezető Arsenal ugyan vasárnap "csak" döntetlent ért el a klubvilágbajnok, harmadik helyen álló Chelsea vendégeként, de így is magabiztos, ötpontos előnnyel vezeti a tabellát.

Szerdán a tizedik Brentfordot fogadja és ha bejön a papírforma, sorozatban 11. bajnokiján maradhat veretlen. A második helyen álló, kissé hullámzó teljesítményt nyújtó Manchester City a Fulham otthonába látogat, míg a Chelsea - amely négy kör óta veretlen - a kieső helyen álló Leeds United vendége lesz.

A januárban az Európa-liga alapszakaszában a Ferencvárost fogadó Nottingham Forest Wolverhamptonban szerepel, ugyancsak szerdán. A házigazda Wanderers az egyetlen csapat a mezőnyben, amely az eddigi 13 forduló alatt még nem tudott győzni, mindössze két ponttal sereghajtó.

Premier League, 14. forduló:

kedd:

Bournemouth-Everton 20.30

Fulham-Manchester City 20.30

Newcastle United-Tottenham Hotspur 21.15

szerda:

Arsenal-Brentford 20.30

Brighton-Aston Villa 20.30

Burnley-Crystal Palace 20.30

Wolverhampton Wanderers-Nottingham Forest 20.30

Leeds United-Chelsea 21.15

Liverpool-Sunderland 21.15

csütörtök:

Manchester United-West Ham United 21.00

Forrás: MTI

A cikk megjelenése a Szerencsejáték Zrt. tématámogatásával valósult meg.