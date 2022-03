Ünnepre készülnek Debrecenben az Újpest ellen

Nagy nap lesz a szombati a DVSC számára, amely az Újpest elleni bajnokin ünnepli fennállása 120. évfordulóját.

Tőzsér Dániel, a klub sportigazgatója az M4 Sportnak elmondta, bízik benne, hogy minél többen kilátogatnak majd a Nagyerdei Stadionba, ahová számos legendát is meghívtak.

A két együttest mindössze egy pozíció és egyetlen pont választja el egymástól, így minden bizonnyal kiélezett találkozó várható szombaton.

„Az Újpest elleni mindig egy különösen kiemelt mérkőzés a DVSC szimpatizánsai számára” – mondta Tőzsér a csatornának, hozzátéve, a klub első számú célja az NB I-es tagság megőrzése, így ahogy Tőzsér fogalmazott, számukra "minden héten háború" van.

A sportigazgató emellett az átigazolásokról is beszélt.

„Vannak olyan tehetséges játékosaink, vagy éppen külföldi futballistáink, akik után már a télen is volt érdeklődés... Mindig próbálunk a klubhoz olyanokat csábítani, akiket üzleti szempontból jól tudunk majd értékesíteni a jövőben…Örülünk neki, hogy Dzsudzsák Balázs itt tudott maradni, volt tapogatózás iránta, de semmilyen konkrét ajánlat nem érkezett, úgyhogy ezt rövid határidőn belül le is tudtuk zárni” – mondta Tőzsér.