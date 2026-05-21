Unai Emery elárulta, miért nyerték meg az Európa-ligát

A baszk származású spanyol szakember háromszor a Sevillával, egyszer pedig a Villarreallal ért a csúcsra, emellett egy döntőt elveszített, még az Arsenal kispadján 2019-ben. Az Isztambulban rendezett fináléban a Freiburgot verte 3-0-ra az Aston Villa, amely az 1982-es Bajnokcsapatok Európa Kupája-, majd a Szuperkupa-siker óta első európai kupagyőzelmét ünnepelhette.

„Először is hálával tartozom az európai futballnak, mindenekelőtt azoknak a kluboknak, amelyeknél dolgozhattam eddig. A Valenciával az UEFA Kupában kezdtem, kétszer negyeddöntőbe és egyszer elődöntőbe jutottunk. A Sevillánál aztán megértettem, mit jelent az Európa-liga a kluboknak és a szurkolóknak. Háromszor nyertünk"

– emlékezett Emery a szerdai mérkőzést követően. Az Európai Labdarúgó Szövetség honlapjának kifejtette továbbá, hogy a vereségekből is tanult, például az Arsenal edzőjeként a Chelsea elleni döntő után.

„Tizennyolc éve szerepelek Európa mindhárom kupasorozatában, és ez rengeteg tapasztalatot adott nekem. Megtanultam például jobban kezelni helyzeteket a nagyobb nyomás alatt"

– mondta.

A birminghami csapat harmadik európai kupadöntőjét játszotta. Az 1982-es idényben a Bayern Münchent győzte le a BEK-ben, majd a Szuperkupában a Barcelonánál bizonyult jobbnak. Azóta csupán egy 1996-os angol Ligakupa-trófeát tehetett ki a vitrinjébe.

„Azért nyertünk, mert nagyon komoly versenyt vívtunk az egész idei sorozatban"

– dicsérte játékosait a klub honlapjának adott nyilatkozatában Emery, utalva az Aston Villa menetelésére, mivel a tizenöt El-mérkőzésből csak kettőt veszített el. Egyet az alapszakaszban a Go Ahead Eagles otthonában, egyet pedig az elődöntőben a Nottingham Forest ellen, de utóbbi ellenfelet a visszavágón legyőzte.

„A sikerünk részesei a szurkolóink is, akik egész szezonban velünk utaztak, idegenben rendszeresen három-négyezren buzdítottak minket, nem beszélve a Villa Parkban tapasztalt hangulatról. Isztambulban úgy éreztük, mintha hazai pályán lennénk"

– fogalmazott.

A 3-0-s győzelemhez Youri Tielemans, Emi Buendía és Morgan Rogers járult hozzá góllal.

„Az első fél órában teszteltük az ellenfelet, utána átvettük az irányítást, megszereztük a vezetést, sőt még a szünet előtt megdupláztuk az előnyt, ami nagy önbizalmat adott. Fantasztikus ez a siker, nagyon büszke vagyok"

- zárta az 54 éves szakember, aki 2022 októbere óta irányítja a birminghami csapatot.

Ahogy korábban már beszámoltunk róla, Vilmos herceg is a könnyeivel küszködött az Aston Villa sikere után.

Ha bővebben érdekel a futball szenvedélye és minden háttértörténete, látogass el a Bunteto.com oldalára, mely Magyarország egyik legmélyebb hangja.