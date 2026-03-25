Goal.com
Live
bbb

Brutális bosszú a horvát futballultrák között: Élő adásban égették le a Torcida-vezér tetoválását

Döbbenetes felvételek rázzák meg a horvát ultra-színteret: a Dinamo Zagreb szurkolói csoportja, a Bad Blue Boys (BBB) egy videóban mutatta be, hogyan számoltak le a rivális Hajduk Split (Torcida) egyik prominens tagjával, aki titkos információkat szivárogtatott ki.

A horvát és a regionális sajtót március 21-én járta be a hír, miszerint az örök riválisok közötti feszültség minden eddigi szintet átlépett. Az incidens hátterében egy bizalmasnak szánt, de végül lebukott üzenetváltás áll, amely alapjaiban rengette meg a rivális csapatok ultráit.

Árulás a színfalak mögött

Az események láncolata akkor indult el, amikor a spliti Torcida egyik vezetője baráti, bizalmi beszélgetést folytatott a szerb Grobari (Partizan Belgrád) egyik fontos tagjával. Az üzenetváltások során a Torcida-vezér nemcsak saját csoportja mozgásáról és terveiről osztott meg belső információkat, hanem súlyos sértéseket is megfogalmazott szövetségeseikkel szemben. A beszélgetésben a Benfica szurkolói csoportját, a No Name Boys-t egyszerűen "ledebilezte", és ígéretet tett arra, hogy fényképeket küld a rivális Bad Blue Boys tagjainak arcképeiről is.

A lebukás és a büntetés

A sors fintora, hogy a Bad Blue Boys tagjai a március 21-i NK Lokomotiva – GNK Dinamo mérkőzés idején elfogták a szóban forgó Torcida-tagot. Miután megszerezték a telefonját, fény derült a Grobari-taggal folytatott levelezésre.

A közösségi médiában elterjedt videón a férfi szinte eszméletlen állapotban, alsónadrágban látható, miközben a BBB tagjai egy vihargyújtóval szó szerint elégetik a lábáról a Torcida-tetoválást. A videón elhangzó pontos, rideg ítélethirdetés így hangzott:

Ennyi volt a Torcida tetoválásodnak. Nincs többé, nincs! Mert egy vamzer vagy és nem érdemled meg. Csak a feketeség marad."

Az ultra-kódex szerint ez a tett egyenlő a "törléssel": a férfi tetoválásának megsemmisítésével szimbolikusan és gyakorlatilag is megfosztották tagságától és méltóságától a szurkolói közösségen belül.

Regionális felháborodás és rendőrségi nyomozás

Az eset után a BBB nyilvánosságra hozta a kiszivárgott üzeneteket, ami hatalmas hullámokat vetett a spanyol, szerb és horvát médiában is. Az ultra-körökben az árulás a legsúlyosabb bűnnek számít, ugyanakkor a megtorlás brutalitása a hatóságok figyelmét is felkeltette.

A horvát rendőrség hivatalos közleménye szerint az ügyben nyomozást indítottak, a videón látható elkövetők azonosítása folyamatban van. A szakértők szerint az incidens tovább fokozhatja a feszültséget a Split és Zágráb közötti, amúgy is pattanásig feszült viszonyban, és félő, hogy a jövőbeni rangadókon az erőszak újabb szintekre léphet.

Google News 

A legfrissebb hírekért kövess minket a GOAL Google News oldalán is! 

Default


Hirdetés