Újra szövetségi kapitány lesz Sztanyiszlav Csercseszov

A Ferencváros korábbi edzője közel egy év után vállal újra munkát.

A Ferencvárosi TC 2023 nyarán, a Bajnokok Ligája-selejtezőből való kiesés után mutatott ajtót Sztanyiszlav Csercseszovnak. Az orosz edző az utóbbi hónapokban nem vállalt munkát, most viszont szövetségi kapitányi posztra kérték fel.

A Kazahsztáni Labdarúgó-szövetség hivatalos oldalán jelentette be, hogy Magomed Agyijev családi okokra hivatkozva lemond a szövetségi kapitányi posztról az A-válogatott élén. A 46 éves szakember pedig igen kiváló mutatókkal és eredményekkel rendelkezett a kazah válogatott kispadján: sikeresen feljutottak a Nemzetek Ligája B-divíziójába, irányítása alatt pedig történelmi legjobb sikerüket érték el az Európa-bajnokság-selejtezőjében, hiszen összesen 18 pontot sikerült gyűjteniük.

A kazah válogatott már korábban felkészült erre a forgatókönyvre is, ezért már a lehetséges szövetségi kapitánnyal is megkezdték a tárgyalást. A 2023 nyara óta klub nélkül lévő Sztanyiszlav Csercseszov lehet a befutó. A sport-express.ru oldalán megjelent cikk szerint a 60 éves orosz edző Asztanába repült, hogy a szerződés részleteiről tárgyaljon, melyet a Nemzeti Sport információi is megerősítettek.

Az említett portálok szerint az FTC korábbi edzője kétéves szerződést ír alá, amely további eggyel meghosszabbítható lesz. Csercseszovot az utóbbi időben összeboronálták még az azerbajdzsáni válogatottal is, de végül a kazahok lesznek a befutók. A szakember számára nem lesz szokatlan a kapitányi poszt, hiszen öt éven keresztül hazája válogatottját is irányította.

Az orosz edző nemrég elmondta véleményét a Ferencvárosról, valamint Dejan Sztankovics távozásáról is.