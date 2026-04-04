Az utolsó pillanatban bukta el a győzelmet az Újpest az MTK ellen

Alsóházi rangadót rendeztek a labdarúgó NB I 28. meccsnapján, ahol a forduló előtt 8. Újpest a zalaegerszegi botlást javította volna a kiesés ellen menekülő 10. MTK ellen. Az újpestiek legutóbbi négy hazai meccsükön tíz pontot gyűjtöttek, az MTK pedig a tavaszi szezonban mindössze egy győzelmet aratott kilenc meccsen, legutóbb Kisvárdán nyertek a kék-fehérek még januárban.

Az első félidőt esélyesnek megfelelően kezdte az Újpest, Szélesi Zoltán csapat már a tizedik percben megszerezte a vezetést egy komikus találattal: egy előreívelt labdába a vendégek védője, Kádár Tamás fejelt bele, ami megzavarta kapusát, aki csak belekpani tudott a labdába, pechére pont Kádárra ütötte a játékszert, ami Matko elé pattant, és lőtt az üres kapuba, 1-0. A folytatásban növelhette volna az előnyét a hazai csapat, ám helyzeteit rendre elszórakozta az Újpest, a 22. percben meg is lett a böjtje: egy szöglet után Horváth kezezett, a megítélt büntetőt Molnár Ádin értékesítette, amivel egyenlített az MTK, 1-1.

A második félidőben aztán felborult a pálya, többet volt a labda a hazaiaknál, és sok lövést eresztettek meg Hegyi kapujára, ám igazi ziccerig a 86. percben jutott az Újpest: Kovács Patrik szabálytalankodott MTK-részről, a tizenegyest pedig Horváth Krisztofer értékesítette, amivel megint vezetettek a IV. kerületiek, 2-1. Azonban ezzel nem volt vége: a 95. percben egy nagybedobás utáni kavarodás után Jurek passzolt a kapuba, és egyenlített az MTK részére, 2-2.

A pontosztozkodással az Újpest maradt a 8. a tabellán (34), míg az MTK előnye továbbra négy pontra nőtt (29) a már kieső helyen lévő DVTK előtt.

Fizz Liga, 28. fordulóban

Újpest 2-2 MTK

Ha bővebben érdekel a futball szenvedélye és minden háttértörténete, látogass el a Bunteto.com oldalára, mely Magyarország egyik legmélyebb hangja.