Visszatér Magyarországra, Újpesten folytatja a válogatott gólgyáros! – HIVATALOS

Ahogy korábban már beszámoltunk róla, az Újpest új vezetősége, Dárdai Pállal az élen hetek óta azon dolgozik, hogy Gradisar a Megyeri útra szerződjön. Az újpestiek erőfeszítéseit úgy látszik, siker koronázza, ugyanis a Lila Sector információi szerint a 23 éves csatár megegyezett az Újpesttel, és a két klub is egymás tenyerébe csapott, így a szlovén támadó félév után visszatér Magyarországra.

Gradisar számára nem lesz ismeretlen az NB I, ugyanis a 2024/25-ös idényben a Fehérvárt erősítette.

A szlovén támadó megszerzésére azért kellett néhány hetet várni, mert az al-Ahly addig nem akarta elengedni, amíg nem találta meg a megfelelő helyettesét. Gradisar kedden még ott ült az együttes kispadján a Wadi Degla elleni bajnokin, majd szerdán Budapestre utazott, Újpesten pedig a hírek szerint hamarosan bejelentik.