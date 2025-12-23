Távozik Újpestről a román szélső

A labdarúgó NB I-ben szereplő Újpest FC kedden hivatalos honlapján jelentette be, hogy George Ganea távozik a csapattól.



Ganea 2023 nyarán szerződött a IV. kerületbe, és az azóta eltelt időszakban összesen 37 tétmérkőzésen lépett pályára lila-fehérben, ezeken a találkozókon pedig négy gólpasszt osztott ki. Ehhez hozzátartozik, hogy 2024 tavaszán súlyos térdsérülést szenvedett, ami miatt közel egy évet kellett kihagynia.

A 26 éves futballista a vasárnapi, Kazincbarcika elleni meccsen is beállt csereként, és utolsó újpesti találkozóján is kivette a részét a sikerből: az ő szöglete után szerezte Joao Nunes a mindent eldöntő gólt.

A cikk megjelenése a Szerencsejáték Zrt. tématámogatásával valósult meg.