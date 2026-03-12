Goal.com
Kiderült, hány meccsre tiltották el Fiola Attilát

Két nagy visszhangot kiváltó magyar bajnoki ügyében is döntést hozott a Magyar Labdarúgó Szövetség Fegyelmi Bizottsága. A botrányos végjátékot hozó Újpest–Paks mérkőzésen történtek miatt a 64-szeres válogatott Fiola Attila kétmeccses eltiltást kapott, míg a balhéval záruló Budapest Honvéd–Csákvár találkozó után Kállai Kevin négy bajnokiról marad le.

Két botrányos végjátékot hozó hétvégi bajnokival kapcsolatban is döntött a Magyar Labdarúgó Szövetség Fegyelmi Bizottsága.

A 0-0-ra végződő Újpest-Paks bajnokin Fiola Attila kapott piros lapot, miután a 81. percben előbb Horváth Kevin lábára tartott rá, majd a szabálytalanság lefújását követően Lenzsér Bencével szólalkozott össze. A szóváltást a homlok összeérintése követte, amely után az újpesti védő egy fejelő mozdulatot is tett, a paksi játékos pedig némi ütemkéséssel látványosan eldobta magát.

Az MLSZ Fegyelmi Bizottsága a csütörtöki ülésen döntött, és két mérkőzésre tiltotta el a 64-szeres válogatott játékost. A szintén botrányos végjátékot hozó Honvéd-Csákvár NB II-es bajnokiról is döntött a bizottság. Mint ismert, a találkozó hosszabbításában Pinte Patrik keményen beleszállt Harisba, a durva szabálytalanságot követően pedig a játékosok és a stábtagok is összeugrottak.

A játékvezető végül a már lecserélt Kállai Kevinnek, illetve a Kecskemét asszisztens edzőjének, Szalai Tamásnak is felmutatta a piros lapot, a kispestiek játékosát pedig négy bajnokiról tiltotta el az MLSZ.

