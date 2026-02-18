Nincs helye a „szájhúzogatásnak”

A lila-fehérek erős embere nemrégiben adott hosszabb interjút az M4 Sportnak , amelyben világossá tette: aki nem áll be a sorba, annak nincs helye a Megyeri úton. Mostanra az is körvonalazódik, kik azok a labdarúgók, akiknél betelt a pohár.

A januárban munkába álló Dárdai Pál kinevezése óta nem kertel: az Újpestet újra profi alapokra akarja helyezni, és ehhez az első lépés a keret mentális megtisztítása.

"Nálam nincs ilyen szájhúzogatás, vonogatás, ami mérgező, az megy kifelé. Aki ilyen, az egy közösségbe nem fér bele. Itt senki nem akkora sztár, hogy húzogathassa a szája szélét" – jelentette ki a sportigazgató.

A szavakat tettek követték. Úgy tudni, már három légiós és egy magyar válogatott kerettag is érintett a fegyelmi és hozzáállásbeli kérdésekben. Őket pedig Dárdaiék készek eltávolítani a klubtól.

Akik már „kirepültek” és akik az utolsó esélyüket tapossák

A tisztogatás hullámai több játékost is elértek, az indokok pedig szinte minden esetben a morálra és a fegyelemre vezethetők vissza:

Damian Rasak: A lengyel középpályás a 2026-os évet még kezdőként indította, ám elégedetlensége és a szájhúzogatása miatt Dárdai nem ismert kegyelmet. Rasakot a múlt héten már kölcsön is adták a lengyel GKS Katowicének.

Tiago Goncalves: A balhátvéd egyszer sem tudta meggyőzni az új vezetést arról, hogy mentálisan készen áll a feladatra. Az olasz másodosztályú Mantovához került kölcsönbe.

Iuri Medeiros: A portugál szélső még a klub kötelékébe tartozik, de a keretbe kerülésre jelenleg esélye sincs. Dárdai Pál nem elégedett a hozzáállásával, így Medeiros egyelőre a "jégre lett téve".

Horváth Krisztofer: A magyar válogatott támadó esete a legérdekesebb. Bár iránta még él a szakmai bizalom, a hírek szerint egy hétközi edzés során elkövetett fegyelmi vétsége miatt került ki a Debrecen elleni keretből. Tőle azonnali változást vár a stáb.

Dárdai Pál üzenete tehát mindenki számára világos: az Újpestnél lejárt a kényelmeskedés ideje. Aki nem hajlandó a közösségért és a klubért maximális alázattal dolgozni, az hamarosan a távozók listáján találhatja magát.



