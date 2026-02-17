Dárdai Pál: „A szezont úgy szeretném lezárni, hogy már megvan a jövő”

Dárdai Pál ritkán ad nagyinterjút, most mégis kivételt tett: az Újpest FC nemrég kinevezett sportigazgatója a Sportemberek Extrában beszélgetett a podcast háziasszonyával, Berkesi Judittal az Újpest jelenlegi helyzetéről és jövőjéről, a tervezett játékospolitikáról, a szakmai stáb kialakításának alapelveiről, a kommunikáció fontosságáról és a közösségi média hatásáról, a magyar játékosok fejlesztéséről, de korábban nem hallott történeteket is bokorból megfigyelt edzésről, a szekrényét összepakoló pályaedzőről vagy a Hertha legendás farsangi bulijáról.









