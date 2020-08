Újpest: Duchatelet menne, de marad

Nyolc év szünet után ismét szurkolói ankétot tartott az Újpest. A klub részéről többek között Roderick Duchatelet válaszolt a szurkolók kérdésekre, de ott volt Berta Csaba ügyvezető, Predrag Rogan vezetőedző, valamint a játékosok közül Simon Kriszián és Banai Dávid.

A leghangosabb szurkolói reakció akkor volt az eseményen, amikor Duchatelet kifejtette, ha ő nem lenne, akkor már nem lenne Újpest. Ekkor a nagyjából 200 érdeklődő jelentős része felkiáltott és fütyült.

A tulajdonos többször is hangoztatta, hogy ő egyedül tartja életben a klubot, ahogy fogalmazott pumpálja bele a pénzt. A szurkolók által leginkább várt kérdéskörben, vagyis a címerrel kapcsolatos ügyben nincs lényegi változás. Mint ismeretes az ügy már az Alkotmánybíróság előtt van – Berta Csaba mondjuk nem tud róla, de segítünk: itt a testület határozata arról, hogy tárgyalja az ügyet – és ott is marad, mert az Újpest FC csak feltételekkel hajlandó visszaállítani a korábbi állapotokat. Roderick Duchatelet elmondta, hogy abban az esetben kapja vissza a csapat a címerét, ha az Újpesti Torna Egylet eladja neki a klubot működtető kft.-ben meglévő 0,25 százalékos részesedését. A társasági szerződés szerint az UTE hozzájárulása nélkül nem változtathat az Újpest FC címert, színt, nevet és telephelyet sem – mondjuk azt láttuk a címer kapcsán, hogy ez mennyire érdekli Duchatelet-t. Márpedig az UTE nem értékesíti a részét, így minden marad, ahogy most van.

Több csapat

Duchatelet elmondta, hogy ha megfelelő ajánlat érkezne a klubért, akkor eladná és már menne is haza, de egyelőre nem kapott ilyet, így a továbbiakban is egyedül finanszírozza a működést.