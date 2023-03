Újpest: "A szurkolók kezdik elveszteni a türelmüket"

Vignjevics tisztában van vele, hogy a lila-fehér drukkereknek az Újpest az életet jelenti.

Csütörtökön jelentette be az Újpest FC, hogy szerződést bontott Milos Kruscsics vezetőedzővel, akinek a helyét a visszatérő Nebojsa Vignjevics veszi át.

Az 54 esztendős szerb szakember a klub hivatalos honlapjának elmondta, a csapat sokkal jobb eredményekre képes.

"Tudom, hogy a szurkolók kezdik elveszteni a türelmüket, és egy sikeresebb Újpestet szeretnének látni. Azzal is tisztában vagyok, hogy a szurkolóknak az Újpest az életet jelenti, és mindent megtesznek annak érdekében, hogy győzni lássák a fiúkat. A jelenlegi szituációban azért jöttem, hogy segítsek a csapatnak, és úgy gondolom, hogy a szurkolóinkkal együtt sikerülhet elérni a közös céljainkat. Azt meg tudom ígérni, hogy a csapat minden mérkőzésen a legjobbját fogja nyújtani. Az Újpesten töltött éveimből kiindulva bátran mondhatom, hogy a szurkolóktól és a játékosoktól érkező energiával sokkal jobb eredményekre vagyunk képesek, mint azt a korábbi forma mutatta" - mondta Vignjevics az ujpestfc.hu-nak.

"Ha megnézzük a statisztikákat, a bajnokságban nekünk van a legrosszabb védekezésünk. A rúgott gólokat tekintve szintén hátul vagyunk a sorban. Így a következő meccseken nagyon fontos lesz, hogy csapatként védekezzünk és csapatként is támadjunk, valamint elengedhetetlen lesz az is, hogy mentálisan is segítsék egymást a fiúk és megosszák egymás között a rájuk nehezedő felelősséget. Azt szeretném, hogy több játékosunk is gólt rúgjon, és statisztikailag többet várok a szélsőktől is, mert szerintem megvan bennük az ehhez szükséges kvalitás. Emellett stabilizálnunk kell a védekezésünket, mert nem szeretném azt látni, hogy egy-két játékos gyengébb teljesítménye miatt az egész csapat dekoncentrálttá válik. Összességében a korábbiakra is utalva számomra a csapatszellem és csapaton belüli atmoszféra sokkal fontosabb, mint bármilyen taktikai instrukció. Ezt szem előtt tartva fogom megkezdeni a munkát Újpesten" - nyilatkozta a kétszeres Magyar Kupa-győztes edző, aki kiemelte két fiatal, Varga Balázs és Csoboth Kevin teljesítményét.

