Újabb támadót szerződtetett a Videoton

Bartusz Dániel után újabb játékossal erősített a Videoton a támadószekcióban: a támadó középpályásként bevethető Haraszti Zsolt kölcsönben tér vissza Székesfehérvárra. A magyar bajnok, háromszoros Magyar Kupa-, kétszeres Szuperkupa- és egyszeres Ligakupa-győztes támadó középpályás közel tíz év után, 273 NB I-es meccsel a lábában tér vissza Fehérvárra.

Az 1991. november 4-én született, 181 centiméter magas Haraszti korábban 2012 és 2014 között, valamint 2016-ban már szerepelt Videoton-mezben, az NB I-ben 30 bajnokin 3 gólt lőtt és 3 gólpasszt adott, valamint öt kupameccsen is pályára lépett az együttes színeiben. 2012-ben Szuperkupát nyert a csapattal, 2013-ban és 2016-ban bajnoki ezüstérmes lett. A 2015/2016-os szezon tavaszi idényében 12 bajnokin és 2 kupamérkőzésen játszott piros-kékben, 2 gólpasszt adott.

2011-ig, 2014-2015-ben, 2016-2021-ben, majd 2022 óta nevelőegyesülete, a Paks játékosa, ezen kívül szerepelt 2015-ben a Ferencvárosban, valamint 2021-ben az MTK Budapestben. Pályafutása során amit Magyarországon lehetett, mindent megnyert: 2015/2016-ban a Ferencvárossal bajnok és Magyar Kupa-győztes, 2023/2024-ben és 2024/2025-ben a Pakssal MOL Magyar Kupa-győztes (előbbi döntőben az FTC ellen gólt is szerzett), 2012-ben a Videotonnal, 2015-ben a Ferencvárossal Szuperkupa-győztes, 2011-ben a Pakssal Ligakupa-győztes lett.



Forrás: vidi.hu