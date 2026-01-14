Bejelentette a Videoton Nemanja Nikolics első igazolását

A 25 esztendős, Mezőkövesdről érkező Bartusz Dániel korábban Pető Tamás játékosaként NB III-as gólkirályi és bajnoki címet ünnepelhetett.

A magyar-szerb kettős állampolgár támadó 2017 és 2019 között az UTE akadémiáján nevelkedett, a következő két esztendőben pedig az Eger, majd a Gyöngyös NB III-as csapatában szerepelt. A 2021/2022-es idényben a Tiszaújvárost erősítette, ahol a szezon végén az összesített góllövőlista negyedik helyén zárt 19 találattal.

2022 őszén a Haladás színeiben debütált az NB II-ben, majd másfél évet töltött Veszprémben, ahol együtt dolgozott csapatunk vezetőedzőjével, Pető Tamással. A 2022/2023-as szezonban együttesével megnyerte az NB III Nyugati csoportját, az évadzáró meccsen az ő 96. percben lőtt gólja jelentette a bajnoki elsőséget a veszprémieknek. A következő idényben 21 góllal gólkirályi címet szerzett, csapatával pedig bronzérmes lett. 2024 nyarán Mezőkövesdre szerződött, ahol az elmúlt másfél évben az NB II-ben hét, a kupában három gólt lőtt.



Felnőtt pályafutása során eddig az NB II-ben 39 meccsen 7 gól, az NB III-ban 132 meccsen 60 gól, a MOL Magyar Kupában 9 meccsen 6 gól a mérlege. Novemberben a Mezőkövesd játékosaként sérülést szenvedett, így a napokban még elővigyázatosságból rehabilitációs munkát végez, és a tervek szerint a következő hetekben kapcsolódik be a teljes értékű edzésekbe.



A támadó 2,5 éves szerződést írt alá.