Újabb névvel bővült az FTC lehetséges edzőinek listája

A Ferencváros új vezetőedzőt keres Sztanyiszlav Csercseszov menesztése után. Jelenleg a klubnál több mint tíz éve dolgozó szakember, Máté Csaba irányítja a csapatot, azonban az is elképzelhető, hogy hosszabb távon is a Fradi élére áll.

A Bajnokok Ligája-selejtezőben a Kí Klaksvík elleni kiesés után Kubatov Gábor klubelnök egyből eltávolította Sztanyiszlav Cserszeszovot a vezeteőedzői pozícióból. Azóta csak egyetlen játékos, az orosz tréner egykori középpályása, az Union Berlinben futballozó Aïssa Laïdouni állt ki korábbi edzője mellett.

Ferencvárost több trénerrel is összeboronálták , így korábban mi is megírtuk, hogy képben van a szerb Vladan Milojević leigazolása. Az 53 éves szakember legutóbb az APOEL Nicosia együttesét irányította, 2022 októberétől 2023 nyaráig, a ciprusi csapat a bajnokság alapszakaszának végén még az első helyen fordult, de a rájátszásban végül a második helyen végzett.

A jelenlegi edzőpáros, Máté Csaba és Leandro de Almeida maradása is képben van, azonban az NSO svájci hírekre hivatkozva írta meg, hogy a 1,5 éve „munkanélküli” bosnyák Vladimir Petkovic is esélyes a vezetőedzői pozícióra. Az 59 éves szakember, Szarajevóban született, 2012 és 2014 között a Laziónál dolgozott, első idényének végén Olasz Kupát nyert a római klubbal. 2014 után hét évig irányította a svájci válogatottat, amellyel két Európa Bajnokságot és egy Világbajnokságot is megjárt. Legutolsó klubja a francia Bordeaux volt, azonban 2022 telén menesztették innen. Annyi biztos, hogy a Fradi nemzetközi tapasztalattal is rendelkező trénert szeretne kinevezni a keret élére.

A Ferencváros következő meccsét az ír Shamrock Rovers ellen játsza a Európa Konferencialigában, ahol még biztosan Máté Csaba irányítja a csapatot.