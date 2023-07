Több jel arra utal, hogy a Ferencváros megtalálta az új vezetőedzőjét

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 20 000 Ft sportfogadás bónusz + 60 ingyen pörgetés vár Rád! Regisztrálj most! (x)

A Ferencváros új vezetőedzőt keres Sztanyiszlav Csercseszov menesztése után, azonban az is könnyen elképzelhető, hogy a korábban megbízott edzőként kinevezett Máté Csaba ezúttal hoszabb távra veszi át a csapat irányítását.

A csakfoci.hu információi szerint amennyiben a következő mérkőzéseken Máté Csaba és Leandro edzőpárosa él a bizalommal, akkor hosszabb időre is megkaphatja a lehetőséget az edzői poszton.

Az FTC-t 2012 óta szolgáló Máté Csaba nem először kapott lehetőséget megbízott vezetőedzőként, Leandróval az oldalán viszont eddig egyszer, 2021. december 18-án, egy Honvéd elleni bajnokin dolgozhatott. Az eddigiekben az NB III-ban szereplő tartalékcsapatnál tevékenykedő Leo most újra a felnőtt együttes mellett bizonyíthat.

A forrás úgy értesült, jelen állás szerint annak van a legnagyobb esélye, hogy a klub nem hoz új, külföldi vagy esetleg más magyar vezetőedzőt, hanem Mátéval és másodedzőjével, Leandróval folytatja a szereplését.

Több árulkodó jel is efelé mutat, az egyik ilyen, hogy Máté Csabáék a klubházban megkapták Sztanyiszlav Csercseszov vezetőedzői irodáját, amelynek névtábláján szintén vezetőedzőként jelölik már a magyar trénert, hasonlóra pedig korábban - amikor ideiglenesen vette át a csapat irányítását - nem volt példa. Forrásaink is megerősítették, hogy amennyiben a csapat sikeresen veszi az akadályt az Európa Konferencia Ligában (az ír Shamrock lesz a következő ellenfél), és a bajnoki rajt is jól alakul, akkor akár a teljes szezon a Máté-Leandro párosé lehet.

Amennyiben Máté Csabáék élnek az eséllyel és hosszabb távon a csapat élén maradnak, akkor Détári Lajos 2011-12-es időszaka után bő tíz évvel fordulhat elő, hogy hosszabb ideig magyar szakember vezeti az FTC-t.