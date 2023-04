Újabb felülvizsgálat indult Lineker ellen

Most a Twitter vizsgálja felül megnyilvánulásait!

Gary Lineker visszakerült a BBC képernyőjére a tegnapi adás folyamán, azonban elvesztette kék hitelesítő pipáját a Twitteren.

Március elején függesztette fel Gary Linekert a BBC, amikor nyíltan kritizálta az angol kormányt a menekültügyi politikája miatt. Az közszolgálati csatorna felülvizsgálata után visszavette a Match Of The Day műsorvezetőjét és a válogatott szünet után vissza is tért a tegnapi adásban.

Azonban nem lehetett felhőtlen az ex-barcelonai játékos öröme, hiszen hitelesített profilját elvesztette a Twitteren. A cégnek - Elon Musk vezetése óta - havi 8 fontot kell fizetnie azoknak a felhasználóknak, akik egy kék pipával szeretnék hitelesíteni profiljukat. Gary Lineker igen aktív a felületen, szívesen oszt meg politikai, közéleti, futballról szóló gondolatokat. Most felülvizsgálat indult profilja ellen.

A műsorvezető sem értette a szituációt, csak megerősíteni tudta, hogy felülvizsgálat indult ellene.

