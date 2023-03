Vége a drámának: Visszatér Lineker a képernyőre!

Sikerült kibékülnie a BBC-nek és Gary Linekernek.

Gary Lineker visszatér a BBC-hez, miután a műsorszolgáltató bocsánatot kért, és elkötelezte magát a közösségi média irányelveinek átfogó felülvizsgálata mellett.

A 62 éves Linekert pénteken vitatott körülmények között kirúgták a Match of the Day műsorvezetői szerepköréből, miután a brit kormány új menekültügyi politikáját kritizáló tweetről úgy ítélték meg, hogy megsértette a BBC pártatlansági szabályait.

A színfalak mögötti zűrzavar kihatott a televízióban és a rádióban lévő műsorokra is, rengeteg kolléga, köztük Ian Wright vagy Alan Shearer is kiállt Lineker mellett és nem vállalták a képernyőn való szereplésüket. Így nem ment adásba az évek óta Lineker által vezetett Match of the Day műsor sem. A BBC végül meghátrált az okozott kavarodás miatt és hétfőn bejelentette, hogy Gary Lineker visszatér.

A hírnek a korábbi angol válogatott labdarúgó is nagyon örült, twitter posztokban pedig köszönetét fejezte ki a mellette kiállóknak.

„Örülök, hogy megtaláltuk a megoldást. Támogatom ezt a felülvizsgálatot, és alig várom, hogy újra adásba kerülhessünk. Néhány szürreális nap után nagyon örülök, hogy sikerült ezen túllendülnünk. Szeretnék köszönetet mondani mindenkinek a hihetetlen támogatásért, különösen a BBC Sport munkatársainak a figyelemre méltó szolidaritásért. A futball csapatjáték, de a támogatásuk elsöprő volt."

Tim Davie főigazgató, aki szombaton kénytelen volt bocsánatot kérni a megváltozott műsorterv miatt, ismételten bocsánatot kért a nézőktől és az érintett munkatársaktól, mielőtt bejelentette a BBC jelenlegi szabályainak felülvizsgálatát, különös tekintettel olyan szabadúszókra, mint Lineker.

