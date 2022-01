Újabb egykori Liverpool-játékos igazolhat az Aston Villába

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 10 000 Ft bónusz + 10 000 Ft ingyen fogadás vár Rád! Regisztrálj most! (x)

Philippe Coutinho után újabb egykori liverpooli csapattársát csábíthatja az Aston Villához Steven Gerrard. Az értesülést Gerard Romero sportújságíró is megerősítette, aki szerint a birminghami gárda már ajánlatot is tett az uruguayi veteránért, akit annyira felvillanyozott a Premier League-csapat érdeklődése, hogy több tengerentúli ajánlatot el is utasított.

📺 Luis Suarez tiene encima de la mesa la propuesta de un amigo suyo. Gerrard ha llamado a Luis y se lo quiere llevar al Aston Villa. Ahora en https://t.co/vrsj4Xxjlb #jijantesfc — Gerard Romero (@gerardromero) January 18, 2022

Suárez és Gerrard 2011-2014 között játszottak együtt a Liverpoolnál, sőt a január elején megszerzett Coutinho a Mersey partján és Barcelonában is csapattársa volt a 34 éves támadónak. Luis Suárez szerződése 2022. júniusában jár le az Atlético Madridnál.

