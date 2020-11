Újabb csúcsot dönthet a Dortmund fiatalja

Ha kedden pályára lép a Bajnokok Ligájában a Club Brugge ellen, rekordot dönthet Youssoufa Moukoko, a labdarúgócsapatának 16 éves tehetsége.

A Bundesligában második helyen álló klub benevezte a BL–keretébe a csatárt, aki múlt pénteken ünnepelte a 16. születésnapját, szombaton pedig a valaha volt legfiatalabb játékos lett, aki pályára lépett a német bajnokságban. Lucien Favre vezetőedző Berlinben a 85. percben küldte be csereként Moukokót a Hertha ellen 5–2–re megnyert mérkőzésen.

Ha a támadó kedden nem is kap lehetőséget a Brugge ellen, akkor is lesz még esélye megdönteni a korrekordot, amelyet Celestine Babayaro tart 1994 óta. A nigériai olimpiai bajnok az Anderlecht színeiben 16 évesen és 87 naposan játszott először a BL–ben.

Favre előzetesen annyit mondott, biztosan rotálni fogja a csapatát, mert az erőltetett menetben erre szükség van, szerinte 30 nap alatt 10 tétmérkőzést játszani nem könnyű feladat.

