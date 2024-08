Új időszak következik a magyar válogatott életében!

Marco Rossi meglepetésekkel készül az őszi mérkőzésekre.

Marco Rossi az M4 Sport után a molcsapat.hu-nak is hosszabb interjút adott a nyári Európa-bajnokság tapasztalatairól, a felkészülésről, sőt, a szövetségi kapitány azt is elárulta, új alapokra fogja helyezni a válogatott játékát.

“Sok olyan dolog történt, ami korábban soha, ezért mondtam ezt egy nagyon nehéz pillanatban adott interjúban, hogy egyetlen percét sem élveztem az Európa-bajnokságnak. Kellett egy kis idő, hogy egyenesbe kerüljenek a dolgok bennem, de még most sem zártam le az Európa-bajnokságot. Fontos beszélgetésekre készülünk a játékosaimmal” - mondta Marco Rossi, aki továbbra is tartja, elégedetlen a kontinenstornán elért eredményekkel.

“Ha mindent tökéletesen csinálunk, Svájc és Németország mégis megver, azzal meg tudom kötni a békémet. Ha viszont azt érzem, hogy sok dolgot csinálhattunk volna sokkal jobban, abba egy kicsit belehalok. És most ez a helyzet. A következő időszakban közösen is leülök a csapattal, de egyesével is beszélni akarok a játékosokkal. Az őszinteségben hiszek, és rengeteg fontos kérdésem van, amikre válaszokat várok. Ha az a válaszuk, hogy valamit én rontok el, azt is tudnom kell. Még nincs a birtokomban az összes válasz, és addig nem nyughatok meg, amíg meg nem értem, mi történt a Svájc elleni első félidőben a csapatommal" - nyilatkozta a kapitány, néhány játékosát pedig név szerint is megemlítette.

“Nem fognak megsértődni a játékosaim, ha elmondom: nem mindenkinek sikerült megközelítenie a legjobbját. Mivel mi egy Eb-n szinte csak olyan csapattal találkozhatunk, ami játékerejét tekintve jobb nálunk, azonnal komoly bajba kerülünk, ha a kulcsembereink nem hozzák magukat. Mindenki tudja, hogy [Szoboszlai] Dominik tud ennél sokkal jobban játszani, és Séfi [Schäfer András] is csak az utolsó meccsen mutatta meg igazán, milyen jó futballista. Svájc ellen pedig Willi többet hibázott, mint előtte az egész szezonban" - mutatott rá a magyar állampolgársággal is rendelkező tréner, aki azt is elmondta, milyen változtatásokat fog eszközölni a jövőben.

“Apróságnak tűnhet, de a játékosok fókuszának megtartására több figyelmet kell fordítanunk, amikor együtt vagyunk. Jobban kell menedzselni a szabadidőt, nem unatkozhatnak a játékosok. De ez csak egy apróság, messze nem a legfontosabb dolog. Sok mindenen fogunk változtatni, de először le kell ülnöm a játékosaimmal, és át kell beszélnünk mindent. Új időszak következik a magyar válogatott életében. Azt a fajta letámadást szeretném látni, amit az Atalanta csinál. Rengeteg párharcot akarok vívni, és minden sort feljebb akarok tolni: a támadók magasan fognak letámadni, és a védősorunk is jó tíz méterrel előrébb lép majd. Muszáj kockáztatnunk - mert az nem kérdés, hogy ez kockázatos lépés -, biztosan lesznek nehéz perceink, de ha a lehető legtöbbet ki akarjuk hozni a csapatunkból, azt ezzel a taktikával tudjuk megtenni. Erre mutat az utunk, fejlődnünk kell mindenben, és a jelszó: több presszing, magasabban megszerzett labdák" - jelentette ki Rossi, hozzátéve, ez a rendkívül kockázatos, de sokat ígérő játék megköveteli, hogy mindenki érezze a játék ritmusát, ezért kell szigorítania a játékperceket illető válogatási szabályon.

“Nagyon nagy utat jártunk be a csapattal, de én úgy gondolom, még nem értünk a végére. Van még bennünk, és ezt ki is akarom hozni a csapatból. Az is álomszerűnek tűnhetett 2018-ban, ahol most tartunk, én pedig tovább akarok álmodni" - zárta a kapitány.