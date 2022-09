Új büntetési tételeket vezetett be az MLSZ

Az egyik klub számolt be róla a hivatalos oldalán.

Az NB I-es újonc Kecskeméti TE hivatalos oldalán keresztül számolt be róla, hogy az MLSZ új büntetési tételeket vezetett be. A klub tájékoztatása szerint a szövetség az NB I-es Bizottság ülésén ismertette a 2022/2023-as szezonra elfogadott Fegyelmi Szabályzatot, melyben a sportszerűtlen szurkolás kapcsán vezettek be új büntetési tételeket.

"Kecskeméten méltán lehetünk büszkék arra, hogy szurkolóink eddig is hatalmas lelkesedésük mellett sportszerűen buzdították a csapatot. Éppen ezért kérjük drukkereinket, hogy továbbiakban is tegyenek így otthon és idegenben is, hiszen komoly pénzbüntetéseket szabhatnak ki klubunkra azért, ha kirekesztő, rasszista, vagy az ellenfelet becsmérlő rigmusokat skandálnak a lelátón" - jegyzi meg a lila-fehérek közleménye.

A másodosztályból frissen feljutó KTE nagyszerű formában rajtolt az NB I-ben. A kecskeméti csapat az első nyolc forduló alatt csupán egyszer kapott ki három győzelem és négy döntetlen mellett, így a harmadik helyet foglalja el a hibátlan éllovas Ferencváros és a második helyezett Kisvárda mögött.

