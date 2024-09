Tükörsima meccsnek indult, a vége izgalmas lett, de nyert a Real

Real Madrid vs Deportivo Alaves

Az utolsó 15 perc biztosan nem nyerte el Carlo Ancelotti tetszését.

A Real Madrid hazai pályán 3-2-re verte a Deportivo Alavest a spanyol bajnokság hetedik fordulójában kedden.

A Real Madrid a Deportivo Alaves csapatát fogadta, a Királyi Gárda pedig már az első percben megszerezte a vezetést, amikor Vinícius ment el a szélen, tökéletesen tálalt Lucas Vasquez elé, aki nagyszerűen lőtt a kapuba. A 22. percben Kylian Mbappé szerzett egy lesgólt, aztán a negyvenedikben már érvényeset, Jude Bellingham adott nagy passzt a franciának, aki egy szép csel után nagyszerű találatot jegyzett.



A második félidő is remekül kezdődött a hazaiak számára, a 48. percben Rodrygo lódult meg, majd remek lövéssel mattolta az ellenfél kapusát. Itt valószínűleg kevesen gondolták, hogy ebből még meccs lesz, főleg, hogy a 73. percben Endrick még a kapufát is eltalálta. A 77-ben aztán éledezett az Alaves, azonban Abderrahmane Rebbach is a kapuvasat trafálta telibe. A 85. percben már nem tudta megmenteni semmi a Real Madridot, Carlos Benavidez egy parádés átlövéssel szépített. Egy perc sem telt el, jött az újabb sokk a madridi szurkolóknak, Vallejo helyezkedett borzalmasan, ezt pedig Kike García használat ki, ezzel egy gólra csökkentve a vendégek hátrányát. Innentől parázzsá vált az összecsapás, mindkét oldalon akadtak lehetőséget, az utolsót Ander Guevara puskázta el a 96. percben, így a Real Madrid 3-2-re megnyerte a találkozót.