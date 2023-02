Tuchel követheti a feszült Nagelsmannt a Bayern élén

Ha Julian Nagelsmann nem bírja a ránehezedő nyomást BL győztes honfitársa válthatja.

A Bayern München vezetőedzője, Julian Nagelsmann állítólag dühösen és feszülten tartotta meg az edzést, miután a csapat szombaton zsinórban harmadik meccsén döntetlent játszott a Frankfurt ellen. A bajnoki címvédőre Schafer András csapata, az Union Berlin egy pont lemaradással tapad, miközben a RB Leipzig, a Dortmund és a Freiburg sem mondott le az első helyről.

10 győzelem, 7 döntetlen és 1 vereség az idei mérlege a Bayern Münchennek a Bundesligában. A bajor együttesnél nem ahhoz vannak szokva, hogy ilyen szoros küzdelemben legyenek a bajnokságban, így Nagelsmann feje fölött is gyülekeznek az esőfelhők. A Bild értesülései szerint a Bayern edzője megelégelte, hogy laza hangulat uralkodott el az öltözőben és az edzőpályán, ezért sokkal keményebb edzéseket tartott játékosainak. A vasárnapi kemény edzést követően a hétfői szabadnapot is elvette játékosaitól, hogy tréningezzenek az edzőkomplexumban.

Nagelsmann korábban kritizálta a szabadnapját a párizsi divat héten töltő Serge Gnabryt, illetve a vezetőedző is jelentős szerepet vállalt abban, hogy elküldjék Manuel Neuer barátját és kapusedzőjét, Toni Tapalovicot.

A szabadon igazolható edzők között van Thomas Tuchel is, akinek van nagy tapasztalattal rendelkezik a német bajnokságban és nem mellesleg Bajnokok Ligáját is tudott nyerni az utóbbi években. Amennyiben nem válik be a Nagelsmann féle új hadrend és az olyan új igazolások, mint Joao Cancelo sem segítenek a német edzőnek a Dortmund korábbi mestere kerülhet előtérbe.

