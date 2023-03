Tuchel elárulta, három perc alatt rúgták ki a Chelseatől

Reggel behívták, délutánra már nem volt munkája.

Thomas Tuchel Bayern Münchennél való kinevezésétől csak egy kicsivel marad el meglepetések szintjén a Chelseatől való kirúgása. A német szakember most elmesélte, hogyan zajlott a menesztése.

Tuchel központi alakja volt a Chelsea egyik legnehezebb időszakának, de tavaly szeptemberben, a Dinamo Zagrebtől elszenvedett 1-0-s vereséget követő reggelen, Todd Boehly az irodájába hívatta őt és szakmai stábját. Tuchel az akkor történt kirúgásáról beszélt.

„Megdöbbentő volt. Furcsán éreztem, amikor az edzőközpontba vezettem. A találkozót szokatlannak éreztük és nagyon rövidnek bizonyult. Reggel 8 óra volt, vagy valami ilyesmi, és három-öt percig tartott. Nem is volt kedvem hosszabb ideig beszélgetni. A döntés megszületett, és őszintén szólva ez sokk volt mindannyiunk számára. Az volt az érzésünk, hogy jókor vagyunk a jó helyen. Éreztük, hogy nagy dolgokat érhetünk el, és tovább akartunk maradni, de ez ilyen egyszerű."

-mondta el a német szakember a Sportsmailnek.

Tuchel elárulta, hogy még továbbra sem tudott teljesen túllépni a menesztésén, fájdalmas visszagondolnia rá.

"Nagyon jó kapcsolataink voltak, kiváló bizalmi viszony a személyzeten belül. Imádom ezt a munkát: szenvedélyem ezt csinálni! Rendkívüli köteléket építettünk ki az adott körülmények között. Ott kezdtünk a Covid alatt, a Brexit alatt – aztán jött a tulajdonosváltás. Összetartó csapat voltunk. Nem az én kezemben volt meghozni ezt a döntést. Már nem voltam tagja ennek a csoportnak, egy olyan csoportnak, amelyet a családomnak éreztem."

Tuchel azt is elárulta, hogy továbbra is tartja a kapcsolatot egyes játékosokkal. Reményei szerint Mason Mount is csatlakozik hozzá a Münchenbe nyáron. Habár a frissen kinevezett vezetőedző szívesen látná a csapatában Mountot, és optimista is, hogy útjuk keresztezni fogja egymást a bajoroknál, tudja ezt csak a klubbok dönthetik el, hogy kiket tudnak majd megszerezni.

A német szakember csapata még minden fronton áll, így optimistán állt ahhoz is, hogy akár triplázzanak az idény végén. A Bayern Münchenre nagy meccs vár szombaton, mert a listavezető Dortmundot fogadja, míg a jövő héten a Német Kupa negyeddöntőben kell helytállniuk a Freiburg ellen. A Manchester City elleni Bajnokok Ligája mérkőzést pedig a kupa utáni héten rendezik majd.

