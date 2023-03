A Dortmund le tudja győzni a Bayern Münchent? – Tippek a német bajnoki döntőre!

A német Bundesliga 26. fordulójában találkozik a Bayern München és a Borussia Dortmund.

A Borussia Dortmundnak már csak a bajnokság és a Német Kupa maradt, így fontos mérkőzés áll előttük az edzőváltás után lévő Bayern München ellen. A Dortmund jelenleg egy ponttal vezeti a tabellát a bajorok előtt.

Bayern München

A bajoroknál jelenleg nem fényes a helyzet, azonban Thomas Tuchelnek most kell megmutatnia miért ő érkezett a Bayern München kispadjára. A német szakember már jól ismeri a Borussia Dortmundot, hiszen 2015-től 2017-ig ő irányította a mostani vendégeket, így akár a védelmüket is könnyebben feltörheti. A korábbi rangadók eredményeiből kiindulva (2-2;3-1;3-2) most is gólzáporos találkozóra számíthatunk.

A hazaiak részéről Eric Maxim Choupo-Moting-ot is ismerős arcként fogadta Tuchel, hiszen a PSG-ben már dolgoztak együtt. A német születésű, kameruni válogatott labdarúgó idén 10 találatnál jár és igen gólerős formában van.

Borussia Dortmund

A vendégeknek most van a legnagyobb esélyük visszavágni riválisuknak és előnyt kiharcolni a bajnoki címért folyó harchoz. A Dortmundnak ki kell használni a müncheniek háza táján lévő kaotikus edzőváltást, illetve azt, hogy a Bayern mindössze 15 pontot gyűjtött a megszerezhető 27-ből a világbajnokság óta. A Borussiának már csak a bajnokságra és a kupára kell koncentrálniuk. A Dortmund utolsó 10 meccséből kilencet megnyert, így most jó formában várhatják a rangadót.

Használd a fogadásépítőt, kombináld az alábbi tippeket egy szelvényen belül:

Tipp: Borussia Dortmund nyer vagy döntetlent játszik - 2.48

Tipp: Eric Maxim Choupo-Moting 1,5-nél több kapura lövéssel próbálkozik - 1.45

Tipp: Gólok száma 2,5 felett a mérkőzésen - 1.34

Összes szorzó: 4.80

