Trippier kulcsszerepet játszott abban, hogy a Newcastle kétszer is kiharcolta a Bajnokok Ligája-szereplést az elmúlt években, valamint hogy a „Szarkák” megnyerték a Ligakupát a 2025-ben.

Így búcsúzott Trippier

A 35 éves játékos közös közleményben jelentette be, hogy a szezon végén elhagyja a klubot, ahol „a leginkább otthon érezte magát”.

„Érzelmes pillanat, és nagyon fog hiányozni. Hatalmas köszönetet szeretnék mondani a szurkolóknak a támogatásért, amit jó és rossz időkben egyaránt megkaptam. Mindig mellettem álltatok.”

„A csapattársaimnak is: ez érzelmes búcsú lesz. Hihetetlen utazás volt veletek. Nagyon fogtok hiányozni, de az, hogy együtt nyerhettünk trófeát, igazán különleges – pályafutásom legszebb pillanata.”

– hangsúlyozta Trippier, aki külön köszönetet mondott Howe-nak is, aki annak idején bízott benne, és a Burnley után ismét együtt dolgozhattak.

Így búcsúzott Howe

Ő volt Howe első igazolása a Newcastle-nél, és bár most továbblép, a vezetőedző szerint a hátvéd mindent meg fog tenni azért, hogy méltó módon zárja le a klubnál töltött időszakát.

„Kieran fantasztikus volt számunkra a pályán és azon kívül is. Attól a pillanattól kezdve, hogy belépett az öltözőbe, olyan szintet képviselt, amely alapjaiban változtatta meg a klubot.”

„A pályán nyújtott teljesítménye a legmagasabb szintet képviselte, remek kapcsolatokat alakított ki a társakkal. Kiemelkedő technikai tudása és beadásai rengeteg helyzetet és gólt eredményeztek. Vezetői képességei felbecsülhetetlenek voltak. Nehéz helyzetekben a tapasztalata nyugalmat adott a csapatnak, a győzni akarása pedig folyamatosan előre hajtotta a többieket.”

– húzta alá Howe.

Ahogy korábban már beszámoltunk róla, a Newcastle United pénzügyi trükközés miatt kaphat büntetést az UEFA-tól.

