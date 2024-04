Továbbra sem kapta meg eladott játékosának átigazolási díját a Ferencváros

Több, mint egy év elteltével sem tettek le egy forintot sem a 35-szörös bajnok asztalára.

Gyorsan jött, gyorsan ment a Ferencvárostól Carlos Auzqui, aki mindössze másfél szezonon keresztül erősítette a csapatot. A balhés játékostól 2023 nyarán szabadult meg a Ferencváros, hazájában a San Lorenzo együtteséhez került. Átigazolási díját azonban azóta sem látta a zöld-fehér alakulat.

A San Lorenzo tartozik még Carlos Auzqui átigazolási díjával, pontosan 140 ezer dollárral, írta meg az argentin sajtóra hivatkozva az Üllői129. Ha ezt, illetve más tartozásait nem fizeti ki az argentin bajnokság tizedik helyén álló alakulat, akkor kizárhatják az átigazolásokból. Auzqui egyébként már tovább is állt, a szezon felénél a chilei bajnokságban szereplő, az O’Higgins légiósa lett.

Auzquinak nem igazán jött be a magyarországi karrier, hiszen másfél év alatt 33 mérkőzésen mindössze öt gólig jutott, amivel nem tudta beváltani a hozzá fűzött reményeket. Sőt a viselkedésével is problémák adódtak, hiszen 2023 februárjában ittasan karambolozott Budapesten. Azonban két bajnoki címet így is sikeresen bezsebelt a zöld-fehérek mezében.