Tovább gyűrűzik Paul Pogba elrablási ügye

A testvére is benne lehetett az ellene szervezett támadásban.

December 19-én ítéletet hirdet a bíróság a Paul Pogba ellen elkövetett emberrablás ügyében. Mint ismert, Paul Pogbát 2022-ben két fegyveres férfi támadta meg és rabolta el, akik 13 millió euró ellenében engedték volna szabadon a francia játékost.

Végül az esetet megúszta Pogba, de többszörösen is felmerült a belső munka gyanúja: egyrészt az emberrablás idejében vele lévő gyermekkori barátai, illetve a saját testvére, Matthias is be lehetett szervezve.

AZ RMC Sport úgy tudja, hogy a párizsi javítóbíróság december közepére tűzte ki azt a napot, amikor ítéletet hirdetnek az emberrablással és zsarolással megvádolt személyek ellen. Megdöbbentő módon közülük hatan Pogba állítólagos barátai voltak...

Természetesen Matthias Pogbának is megvan a maga nézőpontja az eseményekről, aki azt állítja, hogy rákényszerítették arra, hogy részt vegyen a Juventus játékosának elrablásában. Az ügyészek ennek megfelelően csak három év börtönbüntetést kérnek, ebből kettőt felfüggesztve, illetve további 10 ezer eurós bírság várna Matthiasra.