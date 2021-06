Kane: a Tottenham nem fogadja el a Manchester City ajánlatát

Harry Kane trófeákat szeretne nyerni, ezért a nyáron távozna a Tottenhamből, Daniel Levy azonban csak 150 millió fontért engedné el a támadót.

Harry Kane 35 bajnoki mérkőzésen lépett pályára ebben a szezonban, 23 gólt szerzett és 14 gólpasszt osztott ki. Ezzel a teljesítményével a gólkirályi és a gólpassz-királyi címet is kiérdemelte. Azonban a csatár nincs azzal kibékülve, hogy csak egyéni címeket szerez, trófeákat szeretne nyerni, ezért jelezte távozási szándékát a Tottenhamnek. A Manchester City szemet is vetett az angol válogatott csapatkapitányára, a manchesteriek csereüzletben gondolkodnak, a kegyvesztett Gabriel Jesus és Raheem Sterling játékjogát adnák Kane-ért. Azonban a Tottenham elnöke, Daniel Levy kijelentette, hogy Kane-ért csakis pénzt fogad el, játékosokat nem. A The Sun szerint, aki le akarja igazolni a támadót, mélyen zsebébe kell majd nyúlnia, hiszen legalább 150 millió fontot kérnek érte az észak-londoniak.

A Manchester City mindenképp szeretne új gólfelelőst igazolni a nyáron, hiszen 10 év után távozott a kékektől a klublegendája, Sergio Agüero. Harry Kane szerette volna, ha jövője a nyári EB előtt rendeződik, azonban erre jelenleg semmi esély sincs, hiszen egyelőre még nincs megegyezés egyetlen csapattal sem.

A City elnöke, Khaldoon Al Mubarak elmondta, hogy a következő hónapban mindenképp új játékosokat akarnak a klubhoz csábítani:

„Az egyik legfontosabb dolog, amit megtanultam az évek során, hogy mindig szükség van új játékosokra, hogy a keretet friss és sikerre éhes maradjon, különösen fontos ez akkor, amikor a legmagasabb szinten játszol, bajnok és kupagyőztes vagy. Ha a sikerek után elégedetten hátradőlnénk, az lenne a legnagyobb hiba."

