Kiderült, megválik-e az újabb csalódást keltő szezon után a Tottenham Hotspurtől a tulajdonosa

Köztudott, hogy az észak-londoniak az Everton elleni győzelmükkel az angol élvonal 38. fordulójában biztosították be Premier League-tagságukat. A mögöttünk hagyott két szezont követően joggal merült fel a szurkolókban, hogy a tulajdonos Lewis családnak meg kellene válnia a klubtól.

Csakhogy, amint az a kedden közzétett nyílt levélből kiderült, esze ágában sincsen erre vetemedni.

"Nem fogjuk eladni a klubot. Mindannyian benne vagyunk, befektetünk. Több ilyet fogtok látni a következő hónapokba. Ez meg fogja követelni azt, hogy költsünk – a csapatainkra, az akadémiára, a hátsó helyiségekre és még sok másra –, és teljes mértékben elkötelezettek vagyunk emellett [...] Mély változásokra van szükség, ami időbe telik majd, de megkezdődött" – írták.

Amint arról a GOAL is beszámolt, Daniel Levy elnök és Fabio Paratici sportigazgató távozásával már valóban más szelek fújnak a vezetőségben.

Bár a Spurs 2024-25-ben megnyerte az Európa-ligát, a bajnokságban tavaly és idén is a 17., utolsó bennmaradást érő helyen végzett, ráadásul ebben a szezonban a kiesés veszélye jelentősen fenyegette a csapatot.

Ha bővebben érdekel a futball szenvedélye és minden háttértörténete, látogass el a Bunteto.com oldalára, mely Magyarország egyik legmélyebb hangja.