Az már más kérdés, hogy a hazaiak vezetőedzője, Igor Tudor nincs könnyű helyzetben a kezdőcsapat összeállításánál. A mérkőzést megelőző sajtótájékoztatón a klub honlapjának megerősítette, hogy Djed Spence továbbra sem áll rendelkezésre. A védő a Fulham elleni, hétvégi bajnokit is kihagyta izomfájdalmak miatt, és a Crystal Palace ellen sem lesz bevethető. A horvát szakember ugyanakkor bízik benne, hogy a játékos már visszatérhet a jövő heti, Atlético Madrid elleni Bajnokok Ligája-nyolcaddöntő első mérkőzésén.

A Tottenhamnél egyébként sem rózsás a helyzet sérülések tekintetében. Továbbra is hiányzik James Maddison, Destiny Udogie, Lucas Bergvall, Mohammed Kudus, Dejan Kulusevski, Wilson Odobert, Rodrigo Bentancur és Ben Davies is, míg Cristian Romero a négy mérkőzéses eltiltásának utolsó meccsét tölti. A sok hiányzó komoly fejtörést okoz Tudornak, aki érkezése óta még keresi a stabil felállást. Csapata ugyanis az Arsenal ellen háromvédős rendszerben, a Fulham ellen viszont négyvédős felállásban lépett pályára.

A Crystal Palace vezetőedzője, Oliver Glasner ugyanakkor optimistán tekint az esti mérkőzés elé. Az osztrák szakember szerint együttese jó úton halad, és a Manchester United elleni vereség ellenére több pozitívumot is látott csapata játékában. „Sok jó dolgot láttunk azon a mérkőzésen, de azt is, hogy min kell még javítanunk. Minden találkozó és minden tapasztalat segíti a fejlődésünket” – fogalmazott Glasner. Hozzátette, csapata fizikailag és mentálisan is jó állapotban van, és lépésről lépésre halad a megfelelő irányba.

A Palace számára külön motivációt jelenthet, hogy tavaly májusban 2–0-ra nyert a Tottenham otthonában, amivel története során először bajnoki „duplát” ért el a Spurs ellen. Igaz, a két csapat legutóbbi egymás elleni mérkőzésén a Tottenham győzött a Selhurst Parkban. Glasner kiemelte, hogy nehéz felkészülni a Tottenhamre, hiszen Tudor különböző játékrendszereket alkalmaz. „Nem tudjuk pontosan, milyen felállásban játszanak majd. Korábban gyakran emberfogásos letámadást alkalmaztak, de az Arsenal ellen mélyen védekeztek. Nekünk minden lehetőségre fel kell készülnünk” – mondta.

A Palace mestere külön beszélt Evann Guessandról is, aki szerinte képes váratlan megoldásokra és gólveszélyt jelent, ugyanakkor még tanulja a csapat taktikai rendszerét. A londoni derbi így érdekes csatát ígér. A Tottenham számára a hazai pálya és a bizonyítási kényszer lehet a fő motiváció, míg a Crystal Palace a szervezett védekezésre és gyors támadásépítésekre alapozva próbálhat pontot vagy pontokat szerezni a fővárosi rivális otthonában.

A Tottenham biztosan könnyebb helyzetben lenne, ha soraiban tudhatna egy olyan klasszist, mint amilyen korábbi játékosuk Gareth Bale volt. A walesi támadó ugyan már visszavonult, de mégis bekerült a hírekbe ma azzal, hogy korábban majdnem a Manchester United játékosa lett.

Bale ide vagy oda, a ma esti párosítás kérdése az, hogy a sérülésektől tizedelt Spurs képes lesz-e megtörni rossz sorozatát, vagy a Palace ismét kellemetlen vendégnek bizonyul Észak-Londonban?

Ha bővebben érdekel a futball szenvedélye és minden háttértörténete, látogass el a Bunteto.com oldalára, mely Magyarország egyik legmélyebb hangja.