Goal.com
Live
Solanke(C)Getty Images
Horváth Róbert Gábor

„Gyalázat” – Vajon rácáfol Sebők Vilmos kifakadására ma este a Tottenham?

A londoni csapatnak ma este lehetősége nyílik, hogy szurkolói mellett, a korábbi magyar válogatottnak is bizonyítson. Rangadóval zárul ugyanis ma este a Premier League 29. fordulója, amikor a Tottenham Hotspur a Crystal Palace együttesét fogadja. a Tottenham Hotspur Stadionban. A találkozó mindkét csapat számára fontos, hiszen a Spurs szeretné megszakítani nyeretlenségi sorozatát, míg a Palace egy Old Traffordon elszenvedett szoros vereség után javítana.

Az már más kérdés, hogy a hazaiak vezetőedzője, Igor Tudor nincs könnyű helyzetben a kezdőcsapat összeállításánál. A mérkőzést megelőző sajtótájékoztatón a klub honlapjának megerősítette,  hogy Djed Spence továbbra sem áll rendelkezésre. A védő a Fulham elleni, hétvégi bajnokit  is kihagyta izomfájdalmak miatt, és a Crystal Palace ellen sem lesz bevethető. A horvát  szakember ugyanakkor bízik benne, hogy a játékos már visszatérhet a jövő heti, Atlético  Madrid elleni Bajnokok Ligája-nyolcaddöntő első mérkőzésén.  

A Tottenhamnél egyébként sem rózsás a helyzet sérülések tekintetében. Továbbra is  hiányzik James Maddison, Destiny Udogie, Lucas Bergvall, Mohammed Kudus, Dejan  Kulusevski, Wilson Odobert, Rodrigo Bentancur és Ben Davies is, míg Cristian Romero a  négy mérkőzéses eltiltásának utolsó meccsét tölti. A sok hiányzó komoly fejtörést okoz  Tudornak, aki érkezése óta még keresi a stabil felállást. Csapata ugyanis az Arsenal ellen  háromvédős rendszerben, a Fulham ellen viszont négyvédős felállásban lépett pályára.   

A Crystal Palace vezetőedzője, Oliver Glasner ugyanakkor optimistán tekint az esti  mérkőzés elé. Az osztrák szakember szerint együttese jó úton halad, és a Manchester  United elleni vereség ellenére több pozitívumot is látott csapata játékában.  „Sok jó dolgot láttunk azon a mérkőzésen, de azt is, hogy min kell még javítanunk. Minden  találkozó és minden tapasztalat segíti a fejlődésünket” – fogalmazott Glasner. Hozzátette,  csapata fizikailag és mentálisan is jó állapotban van, és lépésről lépésre halad a megfelelő  irányba.  

A Palace számára külön motivációt jelenthet, hogy tavaly májusban 2–0-ra nyert a Tottenham otthonában, amivel története során először bajnoki „duplát” ért el a Spurs ellen.  Igaz, a két csapat legutóbbi egymás elleni mérkőzésén a Tottenham győzött a Selhurst  Parkban.  Glasner kiemelte, hogy nehéz felkészülni a Tottenhamre, hiszen Tudor különböző  játékrendszereket alkalmaz. „Nem tudjuk pontosan, milyen felállásban játszanak majd.  Korábban gyakran emberfogásos letámadást alkalmaztak, de az Arsenal ellen mélyen  védekeztek. Nekünk minden lehetőségre fel kell készülnünk” – mondta.   

A Palace mestere külön beszélt Evann Guessandról is, aki szerinte képes váratlan  megoldásokra és gólveszélyt jelent, ugyanakkor még tanulja a csapat taktikai rendszerét.  A londoni derbi így érdekes csatát ígér. A Tottenham számára a hazai pálya és a  bizonyítási kényszer lehet a fő motiváció, míg a Crystal Palace a szervezett védekezésre és  gyors támadásépítésekre alapozva próbálhat pontot vagy pontokat szerezni a fővárosi rivális  otthonában.

Bajnokok Ligája
Atletico Madrid crest
Atletico Madrid
ATM
Tottenham Hotspur crest
Tottenham Hotspur
TOT
Conference League
Crystal Palace crest
Crystal Palace
CRY
AEK Larnaca crest
AEK Larnaca
AEK

A Tottenham biztosan könnyebb helyzetben lenne, ha soraiban tudhatna egy olyan klasszist, mint amilyen korábbi játékosuk Gareth Bale volt. A walesi támadó ugyan már visszavonult, de mégis bekerült a hírekbe ma azzal, hogy korábban majdnem a Manchester United játékosa lett.  

Bale ide vagy oda, a ma esti párosítás kérdése az, hogy a sérülésektől tizedelt Spurs képes lesz-e megtörni rossz sorozatát, vagy a Palace ismét kellemetlen vendégnek bizonyul Észak-Londonban? 

Ha bővebben érdekel a futball szenvedélye és minden háttértörténete, látogass el a Bunteto.com oldalára, mely Magyarország egyik legmélyebb hangja.

Google News 

A legfrissebb hírekért kövess minket a GOAL Google News oldalán is! 

Default
Hirdetés
0