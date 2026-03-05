A korábbi walesi válogatott játékos 2013 nyarán hagyta el a Tottenham Hotspur együttesét, és 85,3 millió fontért igazolt Madridba. Az átigazolás egy hosszú, a teljes nyarat végigkísérő tárgyalássorozat után valósult meg. Bale a Stick to Football podcastben beszélt arról, hogy a madridiakon kívül a Manchester United volt az egyetlen klub, amely komoly ajánlatot tett érte.



„Beszéltem David Moyesszal, de a szívem már akkor is Madrid felé húzott” – hangsúlyozta Bale.



A támadó azt is elárulta, hogy egyfajta „gentleman’s agreement”, azaz úri megállapodás volt közte és a Tottenham akkori elnöke, Daniel Levy között. Ennek lényege az volt, hogy a londoni klub nem szeretné egy közvetlen riválishoz eladni.



„Nem akartak megerősíteni egy rivális csapatot. Abban állapodtunk meg, hogy ha Spanyolországból, Olaszországból vagy más külföldi bajnokságból érkezik ajánlat, akkor elmehetek, különösen akkor, ha nem jutunk be a Bajnokok Ligájába” – idézte fel Bale.

A walesi játékos végül a Real Madridot választotta, és utólag sem bánta meg a döntését. „Az elmúlt tizenkét év alapján azt mondhatom, a jó döntést hoztam” – fogalmazott.



Bale szerint a Manchester United ugyan nagyobb átigazolási összeget kínált, sőt játékost is bevont volna az üzletbe, ám a tárgyalások végül nem jutottak el a fizetésről szóló egyeztetésekig. A Real Madridnál eltöltött kilenc év alatt Bale rendkívül sikeres időszakot zárt: 258 mérkőzésen 106 gólt szerzett, és többek között öt alkalommal nyerte meg a Bajnokok Ligáját, valamint háromszor a spanyol bajnokságot.



A támadó a 2020–2021-es idényben kölcsönben visszatért a Tottenhamhez, majd 2022-ben végleg távozott Madridból. Bár második londoni időszaka nem volt kiemelkedő, Bale továbbra is szoros kapcsolatot ápol a klubbal és a szurkolókkal.



A korábbi játékos a Tottenham jelenlegi helyzetéről is beszélt, és úgy véli, hogy a klub nehézségei részben pénzügyi okokra vezethetők vissza. „A bérkeretük alacsonyabb, és ennek oka van. Ma már egy 50 millió fontos igazolás nem számít különlegesnek. Ha igazán jó játékost akarsz, 80–100 millió fontot kell fizetned. Talán a fizetések és a pénzügyi lehetőségek miatt nem tudják idecsábítani a legnagyobb neveket” – magyarázta Bale.

Hozzátette: a Tottenham gyakran fiatal játékosokat szerződtet abban a reményben, hogy később klasszissá válnak – ahogyan az egykor vele is történt. Szerinte azonban a klub infrastruktúrája és szurkolótábora alapján már megérett arra, hogy kész, nagy nevű futballistákba is többet fektessen.

