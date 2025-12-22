Fokozódik az érdeklődés Olaszországból Tóth Alex iránt

Komoly nemzetközi figyelem irányul a Ferencváros jelenlegi legértékesebb labdarúgójára. Az olasz rekordbajnok Juventus, valamint a Napoli is felvette a radarjára Tóth Alexet, akinek teljesítményét már személyesen is figyelték az olasz klubok megfigyelői - írta meg az nb1.hu.

A beszámolók alapján a torinói egyesület scoutjai az elmúlt hetekben több mérkőzésen is a helyszínen követték nyomon a húszéves középpályás játékát. Tóth Alex az utóbbi időszakban nemcsak a Ferencváros, hanem az egész magyar futball egyik legnagyobb ígéretévé nőtte ki magát. A Transfermarkt jelenleg 8 millió euróra becsüli az értékét, amivel ő az NB I legdrágább játékosa.

Az nb1.hu által is idézett értesülések szerint Tóth Alex neve a Juventus szűkített listáján olyan játékosok mellett szerepel, mint Adrián Bernabé vagy Rodrigo Mendoza. Florian Plettenberg információi alapján az érdeklődés nagyon is konkrét, miközben Olaszországban egyre többen már „az új Szoboszlai Dominikként” emlegetik a fiatal magyart.

Nemcsak a Juventus, hanem a Napoli is élénken figyeli a helyzetet: a játékos értékét egyes források már 15 millió euróra teszik. A verseny azonban nem korlátozódik a Serie A-ra, mivel Premier League- és Bundesliga-klubok is érdeklődnek iránta. Mirko Di Natale, a TuttoJuve újságírója és a Radio Bianconera véleményvezére az X-en is megerősítette, hogy Tóth Alex iránt folyamatosan erősödik a nemzetközi érdeklődés.



Ahogy arról korábban beszámoltunk, a Ferencváros korábbi edzője, Pascal Jansen egy interjúban beszélt arról, miért lenne jó döntés a Juventus számára, ha leigazolná a magyar középpályást.

