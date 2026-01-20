Tóth AlexMNO/Tumbász Hédi
C. Kovács Attila

Tóth Alex megható szavakkal búcsúzott el a Ferencvárostól + videó

Mint ismert, Tóth Alex kedd délelőtt az angol AFC Bournemouth-hoz igazolt. A 20 éves magyar játékos a Ferencváros hivatalos Instagram-oldalán búcsúzott el a Fradi-családtól.

Ahogy korábban már beszámoltunk róla, Tóth Alex kedd délelőtt aláírt az AFC Bournemouth-hoz, a 20 éves magyar játékos 12 millió euróért váltott csapatot

Tóth Alex a Ferencváros Instagram-oldalán búcsúzott el a zöld-fehérektől:

„Sziasztok fradisták, köszönöm az eddigi támogatásotok, és remélem a következő időszakban is ugyanígy fogjátok buzdítani a csapatot. És remélem, hogy a Fradi-család tagja maradhatok, ha tehetem, én is követem majd a csapatot."

– hangsúlyozta a búcsúzó Tóth Alex. 

Google News 

A legfrissebb hírekért kövess minket a GOAL Google News oldalán is! 

Default
Hirdetés
0