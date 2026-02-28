Goal.com
Tóth Alex ismét bizonyíthat! Kövesd élőben a Bournemouth PL-mérkőzését!

Az AFC Bournemouth a Sunderlandet fogadja a Premier League 28. fordulójában szombat kora délután. Andoni Iraola vezetőedző ezúttal is a kispadon számol Tóth Alexszel.

A mérkőzés alakulását IDE KATTINTVA élőben követheted.

A Bournemouth kezdőcsapata:

Ma délután a Szoboszlai Dominikkal és Kerkez Milossal felálló Liverpool is pályára lép a Premier League-ben. A vörösök mérkőzését IDE KATTINTVA, az összes többi szombati mérkőzést pedig IDE KATTINTVA követheted.

Ha bővebben érdekel a futball szenvedélye és minden háttértörténete, látogass el a Bunteto.com oldalára, mely Magyarország egyik legmélyebb hangja.

