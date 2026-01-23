Úgy tűnik, a „Cseresznyések” kálváriája nem ér véget az átigazolási piacon. A legfrissebb hírek szerint a Tottenham Hotspur komolyan fontolgatja Marcos Senesi szerződtetését. Az argentin válogatott védő állítólag már be is nyújtotta átigazolási kérelmét, a Spurs pedig egy 35 millió euró körüli összeggel győzhetné meg a délieket.

Miért ekkora érvágás ez?

A Bournemouth védelme az elmúlt egy évben brutális átalakuláson ment keresztül – és nem a pozitív értelemben. Tavaly nyáron három meghatározó védő is távozott: Kerkez (Liverpool), Huijsen (Real Madrid), Zabarnyi (PSG).

Bár a védelem az eladások után nagy nehezen újra összeállt, Senesi maradt az egyetlen stabil pont. Ő a csapat legprogresszívebb hátvédje, aki nemcsak a védekezésben, hanem a támadásépítésben is kulcsszerepet játszik. Az ő elvesztése – pláne szezon közben – taktikai öngyilkossággal érhet fel.

„Nagyon kényes a helyzet” – Iraola segélykiáltása

A csapat menedzsere, Andoni Iraola a Brighton elleni 1-1-es döntetlen után nem köntörfalazott. A keretet sérülések tizedelik: Justin Kluivert súlyos térdsérüléssel dőlt ki, Marcus Tavernier combhajlítója elszakadt, Tyler Adams és Enes Ünal pedig továbbra sem bevethető.

„Nagyon, nagyon kényes helyzetben vagyunk. A padunkon négy fiatal és három védő ült. Ugyanazoktól a játékosoktól várjuk el, hogy minden percet végigjátsszanak. Egyszerűen segítségre van szükségünk, a játékosok maguk kérik az új igazolásokat" – nyilatkozta a spanyol szakember.

Ebbe a „vékony” keretbe érkezett meg kedden a Ferencvárostól Tóth Alex, akitől a középpálya stabilizálását várják, de a magyar tehetségnek is fel kell kötnie a nadrágot egy ilyen turbulens időszakban.

Brazil gyógyír a sebekre?

Hogy némi jó hír is jusson a Vitality Stadium környékére: a Bournemouth elvi megállapodást kötött a Vasco da Gamával a 19 éves brazil szélső, Rayan szerződtetéséről. A transzfer értéke szintén 35 millió euró. A brazil U17-es és U20-as válogatott tehetség – akiért korábban a Real Madridban Ancelotti is érdeklődött – a Manchester Cityhez távozó Antoine Semenyo hosszú távú utódja lehet. Rayan a hét folyamán érkezik orvosi vizsgálatra, és Iraola reményei szerint azonnal bevethető lesz.

A kérdés már csak az: elég lesz-e egy brazil csodagyerek érkezése, ha közben a hátsó alakzat utolsó bástyája, Senesi is távozik Londonba?

Forrás: BBC