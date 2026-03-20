Horváth Róbert Gábor

Tóth Alex helyzete bizonytalanná válhat, ha Iraola távozik

Tóth Alex, a magyar középpályás helyzete bizonytalanná válhat az angol Premier League‑ben szereplő Bournemouth-nál, miután a klub vezetőedzője, Andoni Iraola a hírek szerint fontolóra veszi távozását az Athletic Bilbaohoz. A magyar játékos eddigi szerepe és a hátralévő szezonban kapott lehetőségei így komoly kérdőjel alá kerülhetnek.

A magyar középpályás, Tóth Alex, aki januárban csatlakozott az angol Premier League‑ben szereplő Bournemouth csapatához, hamarosan komoly változások elé nézhet. A klub vezetőedzője, Andoni Iraola, akivel Alex azóta dolgozik, szerződése a szezon végén lejár, és a spanyol szakember a hírek szerint fontolóra veszi visszatérését az Athletic Bilbaohoz, ahol korábban több mint 500 tétmérkőzésen szerepelt játékosként.

A talkSport számolt be Iraola esetleges távozásáról, ami jelentős hatással lehet Tóth Alexre is. A magyar középpályás eddig elsősorban cserejátékosként kapott lehetőséget, és a vezetőedzővel való együttműködés kulcsfontosságú volt beilleszkedésében és szerepének kialakításában. Ha Iraola távozik, a csapat stratégiája és a játékosok helyzete is átalakulhat, így Alex pozíciója bizonytalanná válhat.

Iraola a márciusi válogatott szünet végén tájékoztatja a Cseresznyéseket a döntéséről, az esetleges távozása pedig a magyar középpályásra és annak csapattársaira is hatással lehet.

A Bournemouth január óta veretlen, és az angol Premier League 31. fordulójában a Manchester Unitedet fogadja, a mérkőzést este 21:00-tól közvetíti a Match4. Ebben a kritikus időszakban Tóth Alex számára különösen fontos lenne, hogy minél több játéklehetőséghez jusson, miközben a klubnál az edzői döntések is nagy befolyással lehetnek pályafutására. Tóth azonban csak a padon kezd ezen a találkozón.

