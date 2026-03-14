Tóth Alex nélkül csak döntetlenre futotta a Bournemouth-nak a kiesőjelölt ellen

A Ferencvárostól igazolt Tóth Alex ezúttal nem került be a Bournemouth kezdőcsapatába a Burnely elleni idegenbeli mérkőzésen, amin nagyon kellett volna a három pont a Cseresznyéseknek, hogy életben tartsák az európai kupaindulásról szőtt álmaikat.

Az első félidőben kiegyenlített küzdelmet láthatott a Turf Moor közönsége, mindkét csapat előtt adódtak lehetőségek, ám gól egyik helyzetből sem született, így gól nélküli állással mentek pihenőre a csapatok.

A második játékrészt már egyértelműen a vendég Bournemouth dominálta, a legközelebb Tavernier és Evanílson járt a gólhoz vendég részről, ám ezen a meccsen semmi sem akart sikerülni Tóth Alexéknek, aki sokáig melegített az oldalvonal mellett, ám végül nem került pályára a magyar válogatott középpályása.

A Bournemouth ezzel a döntetlennel maradt a kilencedik a Premier League-ben, és lépéshátrányba kerülhet az európai kupákért folytatott harcban az Everton és a Brentfrod ellen, míg a Burnley maradt az utólsó előtti helyen, nyolc pontra a bennmaradást érő 17. helytől.

Premier League, 30. forduló

Burnley 0-0 Bournemouth

