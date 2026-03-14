Goal.com
Live
Tóth AlexGetty Images
Szabó Kristóf

Tóth Alex nélkül csak döntetlenre futotta a Bournemouth-nak a kiesőjelölt ellen

A Bournemouth gólnélküli döntetlent játszott a kieső helyen álló Burnley otthonában a Premier League 30. fordulójában, ahol Tóth Alex a kispadon kezdett, pályára azonban nem küldte Andoni Iraola vezetőedző.

A Ferencvárostól igazolt Tóth Alex ezúttal nem került be a Bournemouth kezdőcsapatába a Burnely elleni idegenbeli mérkőzésen, amin nagyon kellett volna a három pont a Cseresznyéseknek, hogy életben tartsák az európai kupaindulásról szőtt álmaikat.

Az első félidőben kiegyenlített küzdelmet láthatott a Turf Moor közönsége, mindkét csapat előtt adódtak lehetőségek, ám gól egyik helyzetből sem született, így gól nélküli állással mentek pihenőre a csapatok.

A második játékrészt már egyértelműen a vendég Bournemouth dominálta, a legközelebb Tavernier és Evanílson járt a gólhoz vendég részről, ám ezen a meccsen semmi sem akart sikerülni Tóth Alexéknek, aki sokáig melegített az oldalvonal mellett, ám végül nem került pályára a magyar válogatott középpályása.

Anglia 1
AFC Bournemouth crest
AFC Bournemouth
BOU
Manchester United crest
Manchester United
MUN
Anglia 1
Fulham crest
Fulham
FUL
Burnley crest
Burnley
BUR

A Bournemouth ezzel a döntetlennel maradt a kilencedik a Premier League-ben, és lépéshátrányba kerülhet az európai kupákért folytatott harcban az Everton és a Brentfrod ellen, míg a Burnley maradt az utólsó előtti helyen, nyolc pontra a bennmaradást érő 17. helytől.

Premier League, 30. forduló

Burnley 0-0 Bournemouth


Google News 

A legfrissebb hírekért kövess minket a GOAL Google News oldalán is! 

Default


Hirdetés
0