Totális padló Barcelonában

A 1-0-s vereséget szenvedett az otthonában spanyol bajnokság hétvégi rangadóján, így nyolc lejátszott mérkőzés után csupán a 10. helyen állnak a tabellán. De ha mindez nem lenne elég,a mérkőzésen sérülést szenvedő Gerard Pique-re az első hírek szerint legalább négy hónapos kihagyás vár.

"Egyszerűen nem engedhetjük meg magunknak, hogy ilyen gólokat kapjunk, mint ezen a meccsen" - mondta a mérkőzést követően Ronald Koeman utalva az Atletico Madrid győztes góljára.

A Barcelona egy labdavesztést követően azonnal helyzetbe hozta a megiramodo Yannick Carrascot, aki a teljesen feleslegesen kifutó Ter Stegent kicselezte a támadó térfél közepén, majd az üres kapuba lőtt.

"A mi hibánk volt a gól. Nem veszíthetjük egy labdát ilyen módon az ellenfél térfelén. Az Atletico Madrid ellen nagyo nehéz helyzeteket kialakítani, de ha ilyen felelőtlenül eladod a labdát, akkor megbüntetnek" - mondta a holland szakember.

