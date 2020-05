Több patinás francia klubot fenyeget a csőd

Pénteken francia Mediapart betekintést nyert a Francia Labdarúgó Szövetség csütörtökön tartott ülésének jegyzőkönyvébe, amelyen jóváhagytak a klubok számára egy 224,5 millió eurós kölcsönt, hogy megküzdhessenek a koronavírus-járvány által okozott gazdasági válsággal.

Ahogyan korábban beszámoltunk, a francia bajnokságot tíz fordulóval a vége előtt befejezettnek nyilvánította a szövetség a járvány miatt, aminek következtében a klubok jelentős bevételtől estek el, ezzel több csapat is válságos helyzetbe sodródott.



Ahogy írja a Mediapart:



„Több klub, köztük a Marseille, a Bordeaux és a Saint-Étienne is a csőd szélére került.”



A televíziós jogokból remélt összegek mellett a reklámokból, a jegyértékesítésektől és az értékesített játékosokért várt bevételektől is elestek a klubok a félbehagyott bajnokság miatt, ami gazdasági szempontból katasztrofális károkat okozott a csapatoknak.



A Ligue 1 június végéig mintegy 438 milliós veszteséggel számol, ez közel a kétszerese annak, amit az elnökségi ülésen megszavaztak. A segítségnyújtás ellenére még mindig kétséges pár klub számára a túlélés.

Forrás: m4sport.hu