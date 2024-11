Tisztul az út Kerkeznek: A Manchester United egyik legfőbb kiszemeltje hosszabbít jelenlegi csapatával

Nagy valószínűséggel nem ő lesz a vörös ördögök új balhátvédje.

Fabrizio Romano információi szerint, a Manchester United egyik legfőbb kiszemeltje a balhátvéd posztra, Nuno Mendes hosszabbít jelenlegi csapatával, a PSG-val. A portugál védő új szerződése a transzferguru szerint 2029 nyaráig fog szólni, már az utolsó simításokat végzik a felek az aláírás előtt.



Ahogy arról beszámoltunk, A mindig jól értesült Romano szerint a Manchester United és a Liverpool is bőszen monitorozza annak lehetőségét, hogyan tudná megszerezni a magyar válogatott és az AFC Bournemouth balhátvédjét, Kerkez Milost. Richard Hughes és Kerkez Milos kapcsolata kulcsfontosságú lehet az átigazolás során, de a Vörös Ördögök sem mondtak le arról, hogy lecsapják a védőt az ősi rivális kezéről. ) Összességében tehát ebből a szempontból előnyős lehet a magyar játékos számára, hogy egyik legfőbb vetélytársának leigazolása most nem tűnik aktuálisnak.



Mendes jelenlegi szerződése 2026 nyarán járt volna le, ezt hosszabbítják meg most 3 évvel. A védő 2022-ben a Sportingtól érkezett a francia fővárosba, azóta 93 meccsen 4 gólt és 13 gólpasszt jegyzett a csapat színeiben.