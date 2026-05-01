Goal.com
Live
TiszakécskeTiszakécskefoci.hu
C. Kovács Attila

Jogerős döntés: az MLSZ pontlevonása a kiesés szélére taszította a patinás klubot

Tiszakécske LC

A Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) fellebbviteli bizottságának döntése alapján egy játékos jogosulatlan szereplése miatt négy pontot levontak a másodosztályban szereplő Tiszakécskei LC-től. A Bács-Kiskun vármegyei város csapata így nagy bajba került, hiszen már csak négypontos az előnye a kiesés ellen menekülő Békéscsabával szemben. Mutatjuk a részleteket!

Az MLSZ versenybizottsága amiatt büntette meg az NB II újoncát, mert Sós Bence ősszel - még az élvonalbeli Kazincbarcikában szerepelve - három sárga lapot gyűjtött, majd tavasszal, immár a Tiszakécske színeiben további két figyelmeztetést kapott, ennek ellenére pályára lépett a soron következő bajnokin, azaz nem töltötte le az öt sárga lap után járó automatikus egymeccses eltiltást, ami így jogerőre emelkedett.

A Tiszakécske fellebbezett, hiába

A klub ugyan fellebbezett a döntés ellen, de az fb helyben hagyta az első fokú határozatot.

A Tiszakécske előnye így négy pontra olvadt a kieső helyen álló Békéscsabával szemben három fordulóval a bajnokság vége előtt. Az együttes a szezon végéig a Békéscsabát és a Szentlőrincet fogadja, a kettő között pedig a Karcaghoz látogat.


Google News 

A legfrissebb hírekért kövess minket a GOAL Google News oldalán is! 

TippmixPro banner

Hirdetés