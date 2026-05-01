Az MLSZ versenybizottsága amiatt büntette meg az NB II újoncát, mert Sós Bence ősszel - még az élvonalbeli Kazincbarcikában szerepelve - három sárga lapot gyűjtött, majd tavasszal, immár a Tiszakécske színeiben további két figyelmeztetést kapott, ennek ellenére pályára lépett a soron következő bajnokin, azaz nem töltötte le az öt sárga lap után járó automatikus egymeccses eltiltást, ami így jogerőre emelkedett.

A Tiszakécske fellebbezett, hiába

A klub ugyan fellebbezett a döntés ellen, de az fb helyben hagyta az első fokú határozatot.

A Tiszakécske előnye így négy pontra olvadt a kieső helyen álló Békéscsabával szemben három fordulóval a bajnokság vége előtt. Az együttes a szezon végéig a Békéscsabát és a Szentlőrincet fogadja, a kettő között pedig a Karcaghoz látogat.

Ha bővebben érdekel a futball szenvedélye és minden háttértörténete, látogass el a Bunteto.com oldalára, mely Magyarország egyik legmélyebb hangja.