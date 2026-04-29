Pontlevonás az NB II-ben, a kiesés szélére taszította az MLSZ a patinás csapatot

A Kazincbarcikától télen szerződtetett Sós Bence az NB II 17. fordulójában megkapta szezonbeli ötödik sárga lapját (hármat egykori, kettőt a jelenlegi klubjában), így a soron következő, Soroksár elleni találkozót ki kellett volna hagynia – szúrta ki az Öltözőn Túl. Igen ám, csakhogy azon az összecsapáson és a Szeged elleni mérkőzésen egyaránt pályára lépett, mindkétszer szabályellenesen.

Ennek oka, hogy egy átigazolással hiába vált osztályt az NB I és az NB II között egy adott játékos, magával viszi a korábbi sárga lapjait is.

Az ügy kapcsán a Magyar Labdarúgó-szövetség úgy határozott, hogy négy pontot levon a Tiszakécskétől, ezzel 29 egységgel a 12. helyen áll az együttes a másodosztályban.

Ezt azt is jelenti, hogy egészen más célokkal vág neki az együttes a szezon hajrájának, mivel mindössze négy pont választja el a tiszakécskeieket a 15., már kieső helyen tanyázó Békéscsabától.

