Carlos Tévez elárulta, hogy miért hagyta el a Manchester Unitedet

Carlos Tévez angliai karrierje villámgyorsan indult be. Az argentin csatár 2006 augusztusában hagyta Dél-Amerikát, és igazolt a West Ham Unitedhez. Tévez gyorsan alkalmazkodott a Premier League-hez, és elvitathatlan érdemei voltak abban, hogy a kelet-londoniak végül bennmaradtak az angol első osztályban.

Ezt követően Tévez két évre kölcsönbe került a Manchester Unitedhoz, ahol Bajnokok Ligáját és Premier League-et nyert. A kölcsönszerződése lejárta után a támadó mégsem maradt az MU-nál, hanem a városi riválishoz szerződött 2009-ben. Az argentin támadó egy interjúban mesélte el, hogy miért igazolt végül a városi riválishoz:

„A római BL döntő után, amit a Manchester Uniteddel elvesztettünk a Barcelona ellen, egy repülőgép várt rám, hogy a családommal Abu Dhabiba vigyen. Amikor megérkeztünk, vörös szőnyeg fogadott, abszolút luxus, étel, ital...szóval minden tekintetben a legek..

Megérkeztünk a szállodába, és másnap elmentünk a Manchester City tulajdonosának, Manszúr sejknek a palotájába. Egy hatalmas kerítés, ami úgy nézett ki, mint az Egyesült Államok és Mexikó határa, vette körül az épületkomplexumot és körülbelül a tízedik épület után elértük a házát. Egy palota volt egy úszómedencével, teljes egészében üvegből, és fedett volt...

Kint homok és egy mesterséges tó volt, benne egy jachttal. A férfi angolul üdvözölt, majd itt, ekkor rögtön meg is kötöttük az üzletet. Megígérte, hogy amíg ő marad a tulajdonos, én leszek a csapat legjobban fizetett játékosa. Azt mondta:

„A családomban mindenkinek van saját klubja."

Számukra a klubok olyanok voltak, mint a gyerekeknek a játékok. Miután aláírtam a Cityhez, sikerült megnyernünk a bajnokságot a klubnak, 51 év után”

Tévez 2016-ban a Marcanak adott interjújában azt is elmondta, hogy a Manchester United nem is ajánlott neki új szerződést, így nem volt semmiféle akadálya, hogy a Manchester Cityhez szerződjön.



