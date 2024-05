Ten Hag a Bayern München célkeresztjében

Három edző már lemondott arról a lehetőségről, hogy a bajorokat irányítsa, a holland szakember neve került fel a szűk listára.

A Bayern München továbbra is keresi azt a menedzsert, aki a nyár folyamán átveszi a csapat irányítását, miután Ralf Rangnick, Julian Nagelsmann és Xabi Alonso is visszautasította őket, Thomas Tuchel távozása pedig biztosra vehető. A bajor csapat vezetői most Erik Ten Hagot tájékoztatták, hogy esélyes a vezetőedzői pozícióra.



A Sky Sports számolt be arról, hogy információi szerint a Bayern München vezetősége kinézte Erik Ten Hagot, a Manchester United jelenlegi vezetőedzőjét, mint Thomas Tuchel egyik lehetséges utódját. Mint ismert, a bajorok vezetősége már februárban megállapodott az 50 éves német szakemberrel arról, hogy nyáron elválnak az útjaik.

A legesélyesebbnek tartott jelöltek közül előbb Xabi Alonso, majd Julian Nagelsmann utasította el a bajorok megkeresését – előbbi szerződést hosszabbított a bajnok Bayer Leverkusennel, utóbbi pedig az Európa-bajnokság után is marad német szövetségi kapitány. Legutóbb pedig általános megdöbbenésre a biztos befutónak tartott Ralf Rangnick mondott nemet, aki az osztrák válogatottat gardírozza. Legutóbb Tuchel erősítette meg döntését, hogy biztosan nem folytatja a Bayern München kispadján.

Egyelőre nem folytattak hivatalos tárgyalások a United vezetőedzőjével, de tájékoztatták őt a Bayern érdeklődéséről. Ten Hag közölte, hogy jelenleg kizárólag csak arra összpontosít, hogy egy jó szezonhajrát érjenek el a Vörös Ördögökkel, bebiztosítsák a jövő évi európai kupaszereplést, valamint megnyerjék a Manchester City elleni FA-Kupa-döntőt.

A holland szakember szeretne maradni a Manchester United kispadján, azonban a tulajdonosi körbe csatlakozó INES fejlődést szeretne látni a klubon belül, ezért attól sem riadnak vissza, ha nagyobb változtatásokat kell véghez vinni akár a keret, akár az edzői stáb összetételében.