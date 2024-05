Thomas Tuchel elárulta, hogy maradna-e a Bayern München edzője

„Részemről ez pillanatnyilag egyértelmű”.

A jelenlegi – ám télen gyakorlatilag már kiebrudalt – tréner lenne a megoldás a lázas edzőkeresésben folyamatosan falakba ütköző Bayern München számára?

Az érintettek elmondták a véleményüket.

Mint ismert, a Bayern München vezetősége már februárban megállapodott Thomas Tuchel vezetőedzővel arról, hogy nyáron elválnak az útjaik.

A legesélyesebbnek tartott jelöltek közül előbb Xabi Alonso, majd Julian Nagelsmann utasította el a bajorok megkeresését – előbbi szerződést hosszabbított a bajnok Bayer Leverkusennel, utóbbi pedig az Európa-bajnokság után is marad német szövetségi kapitány. Legutóbb pedig általános megdöbbenésre a biztos befutónak tartott Ralf Rangnick mondott nemet, aki az osztrák válogatottat gardírozza.

A Bayernnél tehát újra elkezdődött – vagy inkább folytatódott – a lázas edzőkeresés, és egyes vélemények szerint immár a jelenlegi tréner maradása is benne van a pakliban.

„Amióta megállapodtunk, hogy elválnak az útjaink, a Bayern intenzíven keresett új edzőt. Sőt, azt hiszem, ezt még a klub által kezdeményezett február végi beszélgetésünk előtt megkezdték. Rossz lenne a motiváció, ha ezek után azt mondanák: „áh, újra veled csinálnánk. Beszélhetünk még?” Nem, nem – az én részemről ez pillanatnyilag egyértelmű” – hangsúlyozta Tuchel szombaton, röviddel a VfB Stuttgart elleni idegenbeli bajnoki előtt.

A Kicker beszámolójában ugyan felhívta a figyelmet a tréner által használt „jelenleg” szóra, de azt is megjegyezte: az Uli Hoeness elnökhelyettes, tiszteletbeli elnök által nemrég indított nyilatkozatháború azt jelezte, hogy az FCB nagyhatalmú alakjainak alapvető érveik vannak a jelenlegi edzővel való további együttműködéssel szemben. Még ha a szurkolók szívesen is vennék a maradását, amint azt az ezért indított petíció is megmutatta.

Hainer: „a megállapodás érvényben van”

Jan-Christian Dreesen, az igazgatótanács vezetője a Real Madrid elleni, 2–2-es döntetlennel végződött Bajnokok Ligája-elődöntő után – igaz, még Rangnick elutasító válasza előtt – beszélt arról, hogy Tuchelnek akkor sem lesz jövője Münchenben, ha megnyerni a trófeát a csapattal.

Szombaton Herbert Hainer sem hagyott kétséget efelől:

„A megállapodás áll, érvényben van” – mondta a Bayern elnöke.

Max Eberl sportigazgató pedig szombaton Stuttgartban beszélt sejtelmesen az edzőkeresés új „ajtóiról”, amelyekről korábban nem tudták, hogy nyitva lehetnek. Szokás szerint neveket nem mondott – de szinte biztosan nem Tuchelre gondolt.

Meglehet, inkább Sebastian Hoenessre – Uli Hoeness unokaöccsére –, aki remek munkát végez a sváboknál, csapata a minap 3–1-re verte Tuchel alakulatát, bejutott a Bajnokok Ligájába és könnyen lehet, hogy az ezüstérmet is elhalássza a bajorok orra elől.

Igaz, a szakember nemrég két évvel, 2027-ig meghosszabbította a szerződését a VfB-nél, de lehet az a pénz…