Teljes sokkban a Ferencváros: a klub milliárdoktól esett el a feröeri bajnok elleni BL-búcsú miatt!

A Ferencváros hazai pályán háromgólos vereséget szenvedett a feröeri KÍ Klaksvíktól a labdarúgó Bajnokok Ligája-selejtező első fordulójának szerdai visszavágóján, így 3-0-s összesítéssel búcsúzott a legrangosabb európai kupasorozattól.

Az Európa-ligában idén nyolcaddöntős, sorozatban ötszörös magyar bajnok FTC a kudarcával átkerült a Konferencia-liga selejtezőjébe, melynek második fordulójában az ír Shamrock Rovers együttesével találkozik. A két gárda tavaly az Európa-ligában találkozott a csoportkörbe jutásért, akkor a Ferencváros 4-1-es összesítéssel jutott a főtáblára.

A korai BL-búcsúnak nemcsak szakmai, de komoly anyagi vonzatai is vannak, hiszen a zöld-fehérek az elmúlt években több milliárd forintnyi bevételt lapátoltak össze az európai-kupaszerepléssel, és ugyan a kilencedik kerületiek még egy sikeres Ekl-selejtezővel kozmetikázhatják a bizonyítványt, de az UEFA-tól érkező pénzösszegek már egészen biztosan nem fogják megközelíteni az elmúlt évek juttatásait.

Mennyi pénzt keresett a Ferencváros az elmúlt években, ami most egész biztosan nem lesz a kasszában?

A zöld-fehérek a 2020/21-es szezonban a BL-főtábláig, az elmúlt két idényben pedig az Európa-liga-csoportkörig is eljutottak, sőt az előző kiírásban egészen az El-nyolcaddöntőig meneteltek. És ne feledjük el, hogy a Ferencváros már a 2019/20-as szezonban is ott volt az El-főtáblán, vagyis az elmúlt öt évben a bajnoki címek mellé rendre kimagasló európai-kupaszereplés is társult. De ez mit is jelentett számokban?

A 2019/20-as szezonban 5,1 millió eurót (1,94 milliárd forintot), a 2020/21-as idényben a BL miatt ennek a többszörösét, 15,9 millió eurót (6 milliárd forintot), a 2021/22-es és a 2022/23-as kiírásban pedig az Európa-ligával 4.230.000 (1,61 milliárd forintot) és 6.110.000 (2,33 milliárd forintot) eurót tehetettek zsebre a zöld-fehérek.

Ebben az összeállításban ráadásul csak az UEFA által hivatalosan közölt pénzdíjakat számoltuk ki, ezen felül is jutott még pénzhez a klub: nem számoltuk bele az úgynevezett UEFA-együtthatóért járó különdíjat (ez az a mutató, melyek az európai klubok "erősségét" határozzák meg az elmúlt 5 vagy 10 évben elért eredmények alapján), és természetesen a klubok arányosan részesülnek a televíziós jogdíjakból is. Ha csak azt vesszük, hogy a Fradi három éve a végső győzelemre is esélyes, világszerte sok százmilliós rajongótáborral büszkélkedő Juventus és Barcelona ellen is játszott a BL-ben, akkor nyugodtan kijelenthető, hogy a Fradi itt is súlyos eurómilliókat kaphatott. – áll a Pénzcentrum beszámolójában.

Ráadásul nem elég, hogy a kieséssel euró millióktól esett el a Ferencváros, a kilencedik kerületieknek még a kiesés miatt menesztett Sztanyiszlav Csercseszovnak is 150 millió forintnyi végkielégítést kell fizetniük.

Forrás: Pénzcentrum